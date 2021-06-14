聽新聞
test
0:00 / 0:00
三峽農會首創防疫零售小舖 結合社群服務降低接觸
三峽區農會旗下農村社區小舖「鮮農直賣所」因應疫情，推出防疫零售小舖「鮮農Easy Go」，結合社群軟體線上購物、付款功能，保持零挑貨、低接觸、低貨幣營運模式，降低彼此感染風險。
三峽農會表示，這是全台農會首創，因小型零售業沒辦法在降低與消費者接觸時保有良好消費服務，這次藉由置入LINE PAY互動網頁，讓消費者不用到店裡就能線上購物、付款。
三峽農會總幹事張永巨指出，營運模式會保持1零2低，包括零挑貨、低接觸、低貨幣，更高防疫標準為在地民眾提供便利購物環境。三峽農會則透露，這並非農會獨創想法，而是社群許多消費者的建議，由農會彙整執行。
民眾可選擇現場取貨、現場外帶與宅配等服務，取貨是透過鮮農Easy Go線上購物後，直接到鮮農直賣所取貨窗口拿商品；外帶則以不進入店家為主，在店外挑選欲購買商品，由店內人員打包放在平台直接取走，另只要在店家半徑4公里內，最低消費滿75元即可宅配，2千元免運。
針對防疫，三峽農會表示，鮮農直賣所營業時間都有員工量體溫、消毒，店內每1小時就會部分區域消毒，閉店後則全面清消。三峽農會還說，這次也提供3人小家庭「有機鑽石蔬菜箱」，每周限150箱，內容物包括20顆放山紅殼雞蛋及13種有機生鮮蔬果，幾乎周周秒殺，民眾要搶要快。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言