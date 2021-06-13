板橋有市場「佛系分流」？ 市場處：各地管控方式不同

端午連假到來，民眾紛紛趁著難得假日到傳統市場採買，而新北各地「因地制宜」也引發網友討論，甚至擔心會出現破口，新北市場處強調，各地用不同方式管控人流，一定將人流管控在容留人數一半以下。

新北板橋是疫情指標區，境內傳統市場也很多，有網友在「我是板橋人」臉書社團分享今日興隆市場及民享市場情況，引發網友熱烈討論。

該名網友表示，市場任何入口皆有管控，任何人進入都需量體溫、酒精消毒及實名制，並以身分證單雙號進行分流管理，若沒帶證件或號碼不符時將被禁止進入市場，沒有商量空間。

其他板橋網友也紛紛發表分享各地心得，包含新埔市場沒管制、華江市場「佛系分流」、瑞億瑞億市場人太多且攤商沒有實名制、埔前市場居民進入遭查身份證、興隆市場有許多長者趁一早沒管制前往等情況。

另外也有網友指出，各地還是會有民眾「偷偷鑽入」市場的情況，甚至還有民眾群聚抽菸、吃東西，身分證分流措施亦有民眾亂報號進入，而真正有需要的民眾反而因為號碼與空閒時間對不上而無法進入。

市場處表示，新北在市場防疫上採「因地制宜」措施，原則上每個市場一定都會管制所有出入口，但有些較零散的店家，就會要求每個攤商都有量體溫、酒精消毒及實聯制等措施。

而大家最關注的人流問題，也會因個別狀況有不同做法，像有些市場採身分證單雙號分流；有些市場則會用計數器計算人數，將容留人數管制在一半以下；又有的市場因為人與攤商都不多，就不會特別分流或精密計算人數，但無論什麼方式一定都會確保人數在一定範圍內。

管制時段問題，每個市場都經過統計設定管制時段，以確保在需要管制人流時進行相關措施，而攤商大多也都配合時間一同進行，且一定會根據實際人流狀況做滾動式調整，以達防疫標準。

市場處指出，市場自治會及市府的人力的確吃緊，有些民眾心存僥倖心態，會有一些偷鑽漏洞、群聚偷吃東西或抽煙的民眾，只要被稽查人員發現，或遭民眾檢舉，就可依傳染病防治法處3000元以上、1萬5000元以下的罰鍰，而周圍民眾及攤商也都很熱心，會互相幫忙注意，所以相關情況並不會到太多。

市場處建議，若有民眾身分證號與分流時間對不上，可由家中其他成員採買，或至其他實體通路及線上平台購買，另外也希望居住於市場內的民眾能體諒與配合，可以同時保護環境衛生安全。