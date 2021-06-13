南門市場傳攤商快篩陽 自治會決定明起休市四天

台北市南門市場傳出有攤商外篩陽性疑確診，南門市場自治會長王銓國表示，目前南門市場並未接獲衛生局通報，市場處亦無接獲通知。另，因應端午節前人流較多，為加強消毒，自治會已經決定從明天開始休市四天，進行消毒，預計6月18日再開始營業。

王銓國表示，目前了解，市場內有一攤商從上周三開始，就沒有出來擺攤，了解之後，得知有攤商快篩陽性，目前快篩陽性人數尚未確診，原則上，南門市場已經決定，從明天周一至周四休市，至於要不要全市場快篩，會等北市府指示。

台北市長柯文哲昨天上午才到南門市場視察周末人流管制，今天傳出市場有攤商快篩陽性，南門市場表示，傳出快篩陽性的攤商，上周三已經沒有出來擺攤，自治會也在上周時有加強消毒，目前還在等北市府的相關疫調，不過基於防疫，南門市場決定明起休市四天。