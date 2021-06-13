防疫期間遊客減 南投挹注逾340萬元改善觀光要道
南投縣國姓鄉南港村龍南路是通往921地震紀念園區的要道，但路況欠佳，縣府看準疫情期間遊客量減，將挹注逾340萬元改善；另核定約320萬元維護南港、福龜、乾溝、柑林4村5條年久失修的農路，盼提升解封後觀光及民生用路品質。
縣府指出，龍南路是九份二山921地震紀念園區的重要觀光道路，且鄰近新興露營區不少，吸引不少遊客前往觀光遊憩，但沿線道路陳舊破損，但因先前車流較密集，僅能分段維護，工程較零碎，近期看準疫情期間，遊客量減投入維護改善。
工務處表示，現階段鎖定國姓、中寮交界路段將重鋪1.5公里長、4米寬的瀝青AC路面，重新標線並調整加固500公尺長、寬2公尺的路基，粗估經費逾340萬元，一次改善龍南路路況，疫情解封後就能以最佳路況，迎接各地觀光遊客。
另規劃改善南港、福龜、乾溝、柑林4村5條農路，其中南港路153號前農路陡斜且路況差，人車易打滑，急彎處無護欄，將重鋪170米長、4米寬混凝土路面，另40米長窄隘瓶頸拓寬路幅至2米，並增設10座塊狀護欄，估需近80萬元。
而柑林村中正路262號前農路損壞將重鋪120米長、5米寬路面，增設3米高、15米長的擋土牆及鋪補路邊L型溝，加強保護避免路基持續下陷，約需50.5萬元；同村清德巷國姓段農路鋪設長400米、寬2.5米混凝土路面，估需90萬元。
乾溝村墘溝段606-5等3筆地號農路重鋪110米長、5公米寬路面，以及福龜村第15鄰農路150米長的路面，分別估需花費53.5萬元、45.7萬元經費；工務處表示，縣長林明溱已核定近700萬元的改善工程，並責成該處將盡速發包施設。
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