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新北衛生所醫院預約狀況不一 可現場排隊登記

中央社 / 新北12日電

新北市各區公所今天公告15日接種疫苗的對象與地點，衛生局表示，開放各衛生所與醫院架構自己的預約系統，可上網查詢時間，若長輩若無法預約分流，可到現場排隊施打。

新北市府今天疫情說明會，公告AZ疫苗施打對象包括，住宿型長照機構的住民與工作人員，85歲長者、及第一至三類醫事、防疫人員及高接觸風險者，今天新增洗腎患者，因疫苗數量不足，會適度調整人數與順序。

市府強調，調度時不會影響85歲以上長輩的施打權益。29區公所中午也公告各自里別的接種時間與地點，透過分天、分時段、分流措施，人口多的行政區，如先預約登記，可以錯開時間避免群聚。

土城區長陳國欽晚間接受中央社記者訪問表示，土城衛生所晚上公告，13日上午9時開放網路預約，名額有限。他說，15日起分3天在市立土城醫院、土城衛生所接種。民眾如果無法預約，也可到場排隊登記。

陳國欽說，除希望兒孫幫忙協助上網預約登記，方便分流作業，也漏夜趕印製傳單與說明，會透過里長書面通知到府說明，將在公所網站與臉書公告，讓使用網路障礙的長輩可以順利施打。

新北29區公告施打流程後，引起眾多市民關心，並洽詢預約方式。因為各醫院及衛生所尚未籌備完成系統，或有些仍在規劃、介面不佳等，引起民眾抱怨。

許多民眾不清楚施打方式、對象，讓里長承受極大壓力；記者實際在醫院與衛生所網站點閱發現，板橋亞東紀念醫院、台大醫院金山院區、市立聯醫三重院區、三峽恩主公醫院、天主教耕莘醫院、台北慈濟醫院，輔大醫院多是新聞稿、圖片，或不開放預約、或頁面空白，與許多市民反映狀況相同。

至晚間8時30分，29區衛生所的公告預約狀況不一。坪林區長周慶珍說，因為人口老化，高齡人口較多。山區長輩施打意願約5成5，已經主動挨家挨戶或電話通知，因此，不需要預約。

衛生局表示，若要整合全新北市的預約系統，涉及新北人口高達400多萬，且涉及資源整合及壓力測試等，短時間難以上線，這次施打疫苗先開放給29區衛生所及特約醫院架構自己的預約系統。

民政局長柯慶忠今天在疫情說明會中表示，完全掌握接種名單，不會有長輩成為漏網之魚。

衛生所 AZ疫苗

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