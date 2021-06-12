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北市疫苗先開打 疫苗機動接種隊今赴浩然敬老院

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市疫苗機動接種隊前往浩然敬老院為長者接種疫苗。圖／台北市政府提供
北市疫苗機動接種隊前往浩然敬老院為長者接種疫苗。圖／台北市政府提供

北市日下午舉行防疫記者會，台北市長柯文哲公布台北市AZ疫苗施打計畫，接種對象分為第一到三類未接種第一劑人員、長照機構、洗腎患者、85歲以上長者及65歲以上原住民。其中長照機構今天就開打，北市疫苗機動接種隊前往浩然敬老院為長者接種疫苗，施打數量35瓶。

柯文哲說，第一到三類要用掉1.3萬劑，對移動不方便的人，北市有機動打針隊，洗腎的則發到診所。疫苗施打從明後天預約，15、16日施打，無法上網的人，安排16下午、17早上來打。

柯文哲說，特別說明，希望打疫苗的人，不要去醫院和其他病人有混合現象，北市要求動線獨立，有獨立的區域，跟其他地方隔離，減少群聚感染，因並不是每一家醫院空間都大，很多醫院會在醫院外找學校、公共場所打疫苗。

柯說，例如國泰醫院找松菸五號倉庫，台大癌醫因醫院夠新，門診部才有地方去打，宏恩醫院在仁愛國小，萬芳醫院借萬芳國中，民眾預約時請注意，醫院會借外面的場地，因為要空間大、減少群聚、維持距離。

還有像關渡醫院就關渡國中，台北長庚在民生國小，三總在台北網球中心，馬偕醫院是在建成國中，民眾上網預約要特別注意。

圖／台北市政府提供
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AZ疫苗 北市 柯文哲

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