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端午連假首日 烏來、平溪景區空盪冷清未見出遊人潮

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
今天是端午連假第一天，烏來老街未出現出遊人潮。圖／新北市觀旅局提供
今天是端午連假第一天，烏來老街未出現出遊人潮。圖／新北市觀旅局提供

今天起是端午連假，為避免民眾群聚風景區，新北市觀光旅遊局除關閉市轄風景區，針對碧潭東岸、西岸、渡船頭停車場以及十分瀑布園區平溪停三共四處停車場，端午連假期間禁止臨停車輛進入。另外，烏來區觀光大橋在連假期間設置管制點，並且持續啟動人潮儀表板，嚴格監控人潮車流。

觀旅局表示，連假首日，烏來人車稀少，平溪老街也空空盪盪，有效防止群聚。市府與各地區公所、相關局處合作，端午連假加強景區防疫，風景區室外空間，平均每2平方公尺站超過一人，觀旅局就會在社群平台發出警戒，提醒民眾不要再前往，並同步進行現場人潮疏導。

此次，烏來區公所於連假期間每天上午8點到下午5點，在觀光大橋設置管制點，進行人車潮管制，並透過人潮儀表板來宣導提醒民眾，有效達到人車潮的管制。連假第一天，新北市的幾處熱門景點，都未出現人車潮。

觀旅局長張愛晶特別感謝民眾配合政府的防疫相關管制措施，呼籲大家在接下來2天繼續宅在家過端午，避免移動，透過視訊與親友吃粽子聯繫感情，防疫才能更加安心。

今天是端午連假第一天，平溪老街未出現出遊人潮。圖／新北市觀旅局提供
今天是端午連假第一天，平溪老街未出現出遊人潮。圖／新北市觀旅局提供

連假 烏來

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