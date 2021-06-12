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強制分流採買首上路 警強力執法、顧客霧煞煞批擾民

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
濱江市場出入口都有警察和市場處的公務員站崗，檢查民眾的身份證號尾數。記者鍾維軒／攝影
濱江市場出入口都有警察和市場處的公務員站崗，檢查民眾的身份證號尾數。記者鍾維軒／攝影

為管制市場人流，北市祭出周間自主、周末強制分流採買，今天是政策上路的第一個周末，警方把濱江市場各出入口封住並派員看守，無論進出幾次都得檢查身分證尾數與實聯制，不少民眾想強行通過都被攔下，還有民眾根本不知道有分流，當街破口大罵；攤商則透露，早上6點多人潮擁擠，7點半警方到場後就不見人擠人，不少業者秒變臉，大嘆生意難做。

台北市長柯文哲、副市長黃珊珊上午9點率隊前往南門市場視察分流狀況，引進能同時測量體溫、掃描身分證碼的機器，周六雙號、周日單號，民眾可以透過機器確認是否符合入場資格，市場內也進行人流控管，確保人與人之間能夠維持社交距離。

另一方面，濱江市場一大早仍有不少民眾採買蔬果魚肉，有攤商表示，6點多的時候人潮相當多，不過警察7點半進入市場內，在各個入口放置拒馬、貼上實聯制QRCode，每個出入口都有警察和北市市場處的公務員站崗，人潮瞬間就散去。還有攤商大嘆生意難做，原本疫情影響人其實比過去少很多，現在強制分流採買後，人又變得更少。

由於政策才剛實施，不少民眾雖然知道有分流，但都以為不是強制性的，有位阿嬤受訪時，抱怨自己根本不知道什麼是分流採買，而且平時出門也不會帶證件，從其他地方搭公車到濱江市場，現在只能空手而歸。

還有不少民眾想要強行闖入，統統被警方攔下，要求出示身分證檢查才能進入，但對方認為，他在上個入口才被檢查一次，現在過個馬路又要再檢查一次，讓他覺得政府在擾民。

對此，濱江外攤商自治會理事長陳威遠指出，分流後比上周人潮少了很多，分流效果很好，自治會也全力協助警力分流，同時也會發給市場內的住戶通行證，避免通行出入不便的問題。

北市產發局說，局內總共派了88人在全台北市的市場站崗，向民眾宣導分流採買政策，希望下周開始全民都能理解，不會再有人忘記而白跑一趟。

外籍移工也前往濱江市場採買。記者鍾維軒／攝影
外籍移工也前往濱江市場採買。記者鍾維軒／攝影
民眾掃描QRCode後方可入內購物。記者鍾維軒／攝影
民眾掃描QRCode後方可入內購物。記者鍾維軒／攝影
警方與市場處要求民眾出示身份證、健保卡或駕照其中一樣，確認尾數是否為雙號。記者鍾維軒／攝影
警方與市場處要求民眾出示身份證、健保卡或駕照其中一樣，確認尾數是否為雙號。記者鍾維軒／攝影
南門市場每個出入口都有員警管制。記者鍾維軒／攝影
南門市場每個出入口都有員警管制。記者鍾維軒／攝影
南門市場內不少排隊名店，店家除了在地板上標示社交距離，也有員工手持標語提醒民眾排隊。記者鍾維軒／攝影
南門市場內不少排隊名店，店家除了在地板上標示社交距離，也有員工手持標語提醒民眾排隊。記者鍾維軒／攝影
南門市場出入口有全自動掃描身份證、測量體溫的機器。記者鍾維軒／攝影
南門市場出入口有全自動掃描身份證、測量體溫的機器。記者鍾維軒／攝影
在警方強力執法下，濱江市場的購物人潮比起往日，確實減少許多。記者鍾維軒／攝影
在警方強力執法下，濱江市場的購物人潮比起往日，確實減少許多。記者鍾維軒／攝影

北市 身分證 警察

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