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助營建產業度難關 台中都發局公告建照期限自動展延2年

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
助營建產業度難關，台中市政府公告建照期限自動展延兩年。圖／台中市都發局提供
助營建產業度難關，台中市政府公告建照期限自動展延兩年。圖／台中市都發局提供

新冠肺炎疫情升溫衝擊營建產業，台中市去年公告，在去年領得台中市建造、雜項執照，或執照至去年1月22日仍為有效者自動延長建築期限2年。台中市都發局昨天再度公告，在今年領得建造、雜項執照者，建築期限展延2年，無須另行申請，紓解營建相關產業困境。

都發局長黃文彬表示，考量新冠肺炎對營建產業的衝擊，去年4月7日第一次公告，建商在去年間領得台中市建造、雜項執照，或執照至去年1月22日仍為有效者，准其自動延長建築期限2年。

隨著疫情持續升溫，缺工缺料嚴重，市府擴大紓困措施，再次公告今年領得的建、雜照，自動延長建築期限2年，希望緩解營建工地缺工、缺料問題，同時也讓業者有更充分的時間完成工程，避免因工程延宕衍生未能於法定建築期限內竣工及建照失效等問題。

都發局說明，市府依據建築法第53條授權，以及台中市建築管理自治條例第26條規定，公告今年1月1日起至12月31日止，領得台中市建造執照或雜項執照，建築期限除得依建築法第53條規定，得申請展期1年，並以1次為限外。

在建築法規定期限開工後，另准其自動延長建築期限2年，無須另行申請，但已適用去年4月7日公告展延建築期限者，不適用今年展延公告規定，期望能藉此紓緩疫情衝擊，協助業者度過難關。

建築 台中市 新冠肺炎

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