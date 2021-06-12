新北交通量增加16.7％ 侯友宜呼籲「不返鄉、別外出」

今起端午連假3日，新北交控中心指出，新北本周重要幹道平均交通量較上周增加5.8%，昨日交通量更比上周五增加了16.7%，新北交通局分析是連假前夕返鄉及外出採買的人車潮增多。新北市長侯友宜呼籲，端午連假不返鄉，宅在家，一起做好防疫。

侯友宜今到交控中心視察了解新北交通路況，由於車流量漸漸增加，侯友宜指出，全國防疫三級警戒，避免返鄉造成疫情擴大，新北黃線假日開放全日停車、路邊車格不收費，連假期間讓民眾停好停滿，待在家、少出門。

另外新北各風景區均已關閉，公車、捷運也減班，連假首日九份、三峽滿月圓、淡水等各風景區周邊道路的人車流量少，不過國道嚴格匝道儀控影響，台65南下、台64東行接國3、台64接國1五股聯絡道有車多壅塞情形。

交通局指出，高公局於端午連假期間，全面取消開放路肩措施，並取消0時至5時暫停收費及每日20公里優惠里程的單一費率，昨晚9時起採取嚴格匝道儀控，連假期間國道以提供緊急救護、貨運物流及公務值勤為主。

交通局長鍾鳴時表示，雙北地區交流道有出現壅塞狀況，但這是為了配合防疫，並非平時交通管制，不能用日常交管來看待，還是呼籲民眾近量減少外出。