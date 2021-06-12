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要大家勿返鄉過端午 游淑慧爆：信義計畫區百貨迎人潮

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
政府要大家不要返鄉過端午，台北市議員游淑慧指出，結果台北市一早百貨公司開門，信義計畫區就迎來人潮。圖／游淑慧提供
政府要大家不要返鄉過端午，台北市議員游淑慧指出，結果台北市一早百貨公司開門，信義計畫區就迎來人潮。圖／游淑慧提供

中央希望民眾別返鄉過端午連假，除了管控大眾運輸，國道總量管制也從昨晚9點啟動匝道儀控，希望達到人流管制，但台北市議員游淑慧指出，政府要大家不要返鄉過端午，但結果台北市一早百貨公司開門，信義計畫區就迎來人潮。

北市為強化台北市市場、攤販集中場、超市及賣場的防疫作為，公告至解除第三級疫情警戒止，進行相關場域分流管制及特定區域實施交通管制等措施，明定場域管理執行方式及裁罰機制，民眾依身分證件末碼單雙號進場採買，每周一至五自主分流，週六日及國定假日強制分流，期望各場域及市民朋友配合。

游淑慧說，中央要大家不要返鄉過端午，其實從5月15號到現在，台灣民眾的自主配合、管理，已經是世界典範，「只是能關多久？」就算真的關到8月，20到50歲，近千萬人還是可能打不到疫苗。游淑慧說，總不能政府官員自己都打了疫苗， 反過來指責返鄉跟外出的人是防疫破口。

北市 游淑慧 疫苗

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