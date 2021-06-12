連假首日新北市場現人潮！ 侯友宜籲：一次買足就回家

端午連假引發採買人潮，新北市長侯友宜今日前往中和福美（福祥）民有市場及中和美式賣場視察，他表示，市場雖有些人潮，但人數都控管在二分之一以下，還是希望大家分流採買、一次買足，且三天端午連假最好全都待在家。

侯友宜指出，端午節是一年中的大節日，每年都吸引大批採買民眾，因此他也特別關心市場情況，目前市場稽查了1276次，總計427件違規，各市場實施出入口管制狀況中，有42%禁止汽機車進入，18%以身分證尾數宣導或控管，14%設有連桿交通錐，其他如最大容留數管控等約26%。

侯友宜說明，今日市場雖然還是有些人潮，但人數都控管在二分之一以下，並嚴格執行實聯制等防疫作為，很感謝市場自治會、攤商以及賣場業者的共同努力及配合。

福美市場自治會長蔡允啟提到，市場共有兩處主要出入口，皆派員進行實聯制及量額溫等必要防疫措施，並不定期於市場內部走動式宣導保持社交距離及身分證末碼管制分流，希望民眾多加配合。

侯友宜強調，現在正值疫情期間，還是再三呼籲民眾「一次買足、減少次數、買好就走、不要逗留」，尤其最好「端午三天連假，全天待在家」，希望大家切勿鬆懈、多加體諒。

另外，侯友宜也接著前往中和好市多大賣場視察業者防疫情形，入口要求民眾量體溫、戴口罩、酒精消毒才能入內，落實實聯制、人流與總量管制，並停止內用且熟食區域備有遮罩，賣場的電梯、手推車等也加強消毒。