快訊

直播／突轉彎！AZ維持原定15日打 指揮中心記者會說明

政策失敗？ 端午首日交流道大回堵 學者這樣看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連假首日新北市場現人潮！ 侯友宜籲：一次買足就回家

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今日前往中和福美（福祥）民有市場視察。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜今日前往中和福美（福祥）民有市場視察。圖／新北市新聞局提供

端午連假引發採買人潮，新北市長侯友宜今日前往中和福美（福祥）民有市場及中和美式賣場視察，他表示，市場雖有些人潮，但人數都控管在二分之一以下，還是希望大家分流採買、一次買足，且三天端午連假最好全都待在家。

侯友宜指出，端午節是一年中的大節日，每年都吸引大批採買民眾，因此他也特別關心市場情況，目前市場稽查了1276次，總計427件違規，各市場實施出入口管制狀況中，有42%禁止汽機車進入，18%以身分證尾數宣導或控管，14%設有連桿交通錐，其他如最大容留數管控等約26%。

侯友宜說明，今日市場雖然還是有些人潮，但人數都控管在二分之一以下，並嚴格執行實聯制等防疫作為，很感謝市場自治會、攤商以及賣場業者的共同努力及配合。

福美市場自治會長蔡允啟提到，市場共有兩處主要出入口，皆派員進行實聯制及量額溫等必要防疫措施，並不定期於市場內部走動式宣導保持社交距離及身分證末碼管制分流，希望民眾多加配合。

侯友宜強調，現在正值疫情期間，還是再三呼籲民眾「一次買足、減少次數、買好就走、不要逗留」，尤其最好「端午三天連假，全天待在家」，希望大家切勿鬆懈、多加體諒。

另外，侯友宜也接著前往中和好市多大賣場視察業者防疫情形，入口要求民眾量體溫、戴口罩、酒精消毒才能入內，落實實聯制、人流與總量管制，並停止內用且熟食區域備有遮罩，賣場的電梯、手推車等也加強消毒。

經發局補充，針對新北177處量販店賣場，市府已公告管制人流措施以1人1坪計算，並於營業場所出入口設置容留人數告示牌；新北168座公、民有市場則依照各自特性，並以降載人流1/2為目標提出分流計畫，且隨時滾動調整，請市民進入市場配合相關防疫措施，建議可在出門前查詢各市場自主休市資訊及分流計畫懶人包，或透過新北公有市場網購平台採買，減少接觸傳染風險。

新北市長侯友宜。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜。圖／新北市新聞局提供

侯友宜 實聯制

延伸閱讀

新北：12日公告施打對象及日期 15日開打疫苗

施打疫苗釀風波 侯友宜：新北按中央公佈順序施打

影／新北連三天篩檢量破4000人 侯友宜鼓勵端午連假去篩檢

端午連續假期 侯友宜呼籲利用過節快篩

相關新聞

新北防連假群聚禁促銷 即起賣場違反容留管制最高可罰30萬

國內疫情持續發展，適逢三天端午連假，新北市政府公告，即日禁止業者推出非例行性的優惠促銷活動，造成民眾在搶購時群聚，且百貨...

市場強制分流上路 北市出動警察把關

新冠肺炎疫情持續延燒，台北市公有市場、超市及大賣場今天首度實施強制依身分證字號尾數分流採買，但礙於市場管制人力有限，北市...

要大家勿返鄉過端午 游淑慧爆：信義計畫區百貨迎人潮

中央希望民眾別返鄉過端午連假，除了管控大眾運輸，國道總量管制也從昨晚9點啟動匝道儀控，希望達到人流管制，但台北市議員游淑...

新北交通量增加16.7％ 侯友宜呼籲「不返鄉、別外出」

今起端午連假3日，新北交控中心指出，新北本周重要幹道平均交通量較上周增加5.8%，昨日交通量更比上周五增加了16.7%，...

助營建產業度難關 台中都發局公告建照期限自動展延2年

新冠肺炎疫情升溫衝擊營建產業，台中市去年公告，在去年領得台中市建造、雜項執照，或執照至去年1月22日仍為有效者自動延長建...

影／端午連假首日 濱江市場單雙號管制分流

台北市長柯文哲宣布市場週六、日強制依身分證字號尾數單雙號分流，週六雙號、週日單號民眾才能進入市場、超市、賣場採買，違者開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。