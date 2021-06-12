新北寵物安置再升級 再增3家長照醫院、總收容量195隻

新冠肺炎疫情嚴峻，確診者住院隔離治療，共居寵物無親友可照顧案件增多，新北動保處主動協助飼主媒合收容空間，號召寵物旅宿業加入安置行列，近日再加入3間寵物長照醫院，共計提供198隻寵物收容量，協助照料老、殘、疾犬貓，一起在抗疫期間讓飼主無後顧之憂安心接受治療，也讓毛寶貝得到妥善照護。

動保處表示，新北市已有11間防疫旅館、3間寵物長照醫院可協助安置照料，已協助安置33犬、12貓、3隻鳥、1隻絲絨鼠，因應疫情不斷升溫，為讓確診者老、殘、疾共居犬貓也能獲得專業照顧，近日再號召3家寵物長照醫院協助照料，目前已有97隻貓、98隻狗的收容能量，收容隻數也持續擴充中。

隨著寵物收容類別多樣化，動保處持續開拓各種類型寵物旅館，日前協助安置確診者飼養的絲絨鼠（俗稱龍貓），飼主擔憂表示，龍貓需24小時飼養在低溫環境，所幸安置旅館中亦有鼠類旅館，也緊急做空間溫控調整，讓飼主安心住院，寵物也獲得妥適照護。

今年5月江先生因一家人陸續新冠肺炎確診，家中飼養3隻鳥寶，為1隻灰鸚鵡及2隻吸蜜鸚鵡，無親友可照顧，經動保處協調收容在寵物旅館，這3隻鳥寶在旅館竟然茶不思、飯不想，終日鬱鬱寡歡，收容店家緊急聯繫飼主，透過視訊讓飼主與3隻鳥溝通，飼主還特別錄製影音、音訊檔案傳給店家，每天撥放主人的影音，這3隻鳥寶才逐漸進食，由於飼主須一段時間無法陪伴，為避免這3隻聰明鳥發現，江先生趕緊請遠在外縣市家人帶回，並特別製作卡片致贈店家和動保處。