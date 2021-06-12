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新北防連假群聚禁促銷 即起賣場違反容留管制最高可罰30萬

聯合報 / 記者李成蔭江婉儀／新北即時報導
超商賣場等場所實施防疫措施。圖／新北市經發局提供
超商賣場等場所實施防疫措施。圖／新北市經發局提供

國內疫情持續發展，適逢三天端午連假，新北市政府公告，即日禁止業者推出非例行性的優惠促銷活動，造成民眾在搶購時群聚，且百貨賣場等場所必須嚴格實施容留管制，違者可依法開罰最高30萬元罰鍰，業者若期限內未改善還必須停業。

為防止連假期間群聚、出現防疫破口，新北市政府宣布，營業場所禁止推出例外行銷活動，以防止民眾現場群聚搶購，另外也將嚴格控管超商、超市及百貨賣場容留人數，同時再呼籲民眾，盡量縮短採買時間，以降低群眾感染風險。

新北市政府經發局長何怡明指出，疫情艱困期間，店家應避免推出像是一元搶購、限時限量商品、破盤大拍賣、姓名折扣優惠等行銷活動，以免出現防疫破口，市府對相關活動一定會嚴格禁止，違者得依傳染病防治法處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，建議可以改採其它非實體方式行銷，如線上促銷活動等，避免接觸風險。

經發局說明，預估在端午連假期間，百貨賣場等地應該會出現採買人潮，因此今日也公告，會針對各大超商、超市及百貨嚴格實施容留管制，每一場所必須以實際營業面積除以3.3（平方公尺／人）為容留人數，違者得依傳染病防治法處6萬元以上、30萬以下罰鍰，若有拒絕改善或屆期未改善完成的情況，市府將要求停止營業，直到確認改善方案後才能復業。

經發局補充，業者每年都舉辦的常態性活動，民眾可能已經習慣，不太會出現搶購人潮，因此不在禁止範圍內，但措施的初衷還是避免人潮群聚，因此最終還是會依照實際人潮情況做禁止與否的判斷；另外市府也與業者主管建立通訊群組，可隨時傳遞宣導資訊，業者再透過場所廣播系統傳達給民眾。

經發局強調，市府將不定時查察各大超商、超市及百貨等場所，希望業者能在此疫情關鍵時刻共體時艱，落實相關防疫措施；市民也務必配合各項防疫措施，建議可多利用網路平台進行採買，減少不必要的外出。

百貨賣場等場所必須嚴格實施容留管制，違者可依法開罰最高30萬元罰鍰。圖／新北市經發局提供
百貨賣場等場所必須嚴格實施容留管制，違者可依法開罰最高30萬元罰鍰。圖／新北市經發局提供

疫情 超商 新北

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