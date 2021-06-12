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市場強制分流上路 北市出動警察把關

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
台北市今天強制公有市場、超市及大賣場依身分證字號尾數分流採買，許多市場入口由警察站崗逐一查驗。記者潘俊宏／攝影
台北市今天強制公有市場、超市及大賣場依身分證字號尾數分流採買，許多市場入口由警察站崗逐一查驗。記者潘俊宏／攝影

新冠肺炎疫情持續延燒，台北市公有市場、超市及大賣場今天首度實施強制依身分證字號尾數分流採買，但礙於市場管制人力有限，北市出動轄區警力在傳統市場許多入口站崗，逐一查驗民眾身分證尾數是否符合規定。

台北市長柯文哲昨天就提醒市民，出門記得帶身分證，或用台北通一次完成實聯制與資格認證，今天一早台北市轄區內的傳統市場入口就有警察站崗，強制規定民眾依照身分證尾數單號或雙號分流採買，希望防疫期間民眾養成單號就周一、三、五、日採買，雙號就周二、四、六採買的習慣，有的警車就停在市場入口旁，用標語及廣播勸導民眾一次買好購足，配合防疫規定以身分證尾數分流，警察遇到不符合規定的民眾則好言相勸明天再來。

台北市今天強制公有市場、超市及大賣場依身分證字號尾數分流採買，業者在大賣場入口派員查驗民眾身分證是否合於規定才放行。記者潘俊宏／攝影
台北市今天強制公有市場、超市及大賣場依身分證字號尾數分流採買，業者在大賣場入口派員查驗民眾身分證是否合於規定才放行。記者潘俊宏／攝影
台北市今天強制公有市場、超市及大賣場依身分證字號尾數分流採買，業者在大賣場入口派員查驗民眾身分證是否合於規定才放行。記者潘俊宏／攝影
台北市今天強制公有市場、超市及大賣場依身分證字號尾數分流採買，業者在大賣場入口派員查驗民眾身分證是否合於規定才放行。記者潘俊宏／攝影
台北市今天強制公有市場、超市及大賣場依身分證字號尾數分流採買，許多市場入口由警察站崗逐一查驗，一旁也有警察用標語及廣播加以宣導。記者潘俊宏／攝影
台北市今天強制公有市場、超市及大賣場依身分證字號尾數分流採買，許多市場入口由警察站崗逐一查驗，一旁也有警察用標語及廣播加以宣導。記者潘俊宏／攝影

身分證 北市 警察

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