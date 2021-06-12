新北公益早餐店 800份早餐挺醫護送至4家醫院和快篩站

新北新冠肺炎疫情仍未趨緩，不少好心人士送餐點到醫療院所為醫護人員打氣，新北泰山區由少年培力園與弘爺漢堡合作的「公益早餐店」，也做起800份餐點分別送到新北市4家醫院和快篩站，讓院方人員大讚，大夜班醫護人員有這需求，真心感謝。

新北社會局補助委託更生少年關懷協會辦理的新北市少年培力園，在泰山區民生路12號開設公益早餐店，以準職場訓練模式，幫助弱勢少年與社會接軌。不過早餐店5月初開幕不久，就遇上疫情爆發、三級警戒，讓早餐店經營的辛苦。

少年培力園主任莊宛蒨說，儘管疫情嚴峻，公益早餐店內的少年仍堅守崗位一個月，因為餐飲仍是民生必需。店長陳亦華則說，看到第一線醫護人員不眠不休，也希望為台灣社會做些什麼，最後決定用早餐支持醫療人員。

莊宛蒨表示，去年疫情緊張時刻，培力園曾為新北市16家醫院的醫護人員，每月贈送200份雞蛋糕餐，今年疫情更加嚴峻，少年們也想到以早餐再力挺，最後全員煎肉片、煎蛋吐司、炸雞塊、調飲料。

陳亦華與4家醫院聯繫，詢問是否接受少年送早餐過去。陳亦華說，院方人員開心回答，沒有人會想到要送早餐給醫護，因為一大早太辛苦了，但剛上完大夜班醫護人員確實有此需求，而少年們還特別研發法式土司組合餐。