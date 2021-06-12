快訊

政策失敗？ 端午首日交流道大回堵 學者這樣看

端午節如何吃粽不增重？ 營養師教你包粽及吃粽小秘訣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小學生也投入防疫 畢業活動經費化為防疫物資捐贈警察

聯合報 / 記者廖炳棋/台北即時報導
台北市私立中山國小六年倫理班的學生，將畢業紀念活動經費捐出來，購買防疫物資贈警方。記者廖炳棋/翻攝
台北市私立中山國小六年倫理班的學生，將畢業紀念活動經費捐出來，購買防疫物資贈警方。記者廖炳棋/翻攝

近日國內疫情嚴峻，多數警察人員投入第一線救護與防疫工作，文山區私立中山國小六年倫理班的學生，有感員警的辛勞與付出，特別發起「購買防疫裝備護警察」活動，將班上過去舉辦活動後原本要用在畢業紀念活動的收入，全都用來購買護目鏡、酒精以及防護衣等防疫裝備，捐贈轄區文山一警分局，以提升員警防護物資量能，一起為台灣加油。

捐贈物資的紙箱外，貼上「親愛的警察叔叔、阿姨辛苦了」，讓警方相當窩心。

捐贈儀式在中山國小校門口舉行，由中山國小鄒彩完校長親自致贈，文山一分局行政組組長黃贏慧代表接受並回贈感謝狀，班導師陳家樂表示，原本園遊會收入是要用於畢業紀念活動，但是因為疫情緊繃，班上同學發起將這筆經費購買防護裝備，讓平常守護人民的警察獲得更好的保護，也透過這次捐贈，讓同學們更能體會共同防疫的必要，以及同舟共濟的情操。

文山一分局指出，對學生的善舉感到非常窩心，更表示能在疫情肆虐期間收到這充滿溫馨的防疫物資，員警同仁充滿感動。

文山第一分局除感念中山國小六年倫理班同學的支持外，也再次呼籲，民眾務必配合做好防疫措施，避免出入人多擁擠或傳播高風險場域，戴口罩、勤洗手、保持社交安全距離，減少不必要出門，才能真正有效防疫。

台北市私立中山國小六年倫理班的學生，將畢業紀念活動經費捐出來，購買防疫物資贈警方。記者廖炳棋/翻攝
台北市私立中山國小六年倫理班的學生，將畢業紀念活動經費捐出來，購買防疫物資贈警方。記者廖炳棋/翻攝
台北市私立中山國小六年倫理班的學生，將畢業紀念活動經費捐出來，購買防疫物資贈警方。記者廖炳棋/翻攝
台北市私立中山國小六年倫理班的學生，將畢業紀念活動經費捐出來，購買防疫物資贈警方。記者廖炳棋/翻攝
台北市私立中山國小六年倫理班的學生，將畢業紀念活動經費捐出來，購買防疫物資贈警方。記者廖炳棋/翻攝
台北市私立中山國小六年倫理班的學生，將畢業紀念活動經費捐出來，購買防疫物資贈警方。記者廖炳棋/翻攝
台北市私立中山國小六年倫理班的學生，將畢業紀念活動經費捐出來，購買防疫物資贈警方。記者廖炳棋/翻攝
台北市私立中山國小六年倫理班的學生，將畢業紀念活動經費捐出來，購買防疫物資贈警方。記者廖炳棋/翻攝

警察 疫情 倫理

延伸閱讀

取「午時水」防疫媽祖不答應 北港朝天宮旁百年龍井首度不供水

端午節防疫冰粽來了！ 水果冰粽熱量低自己DIY超簡單

「人情冷暖 戰時方知」 警友捐贈防疫物資給北市警

分區解封 高屏嘉東首長全不贊成

相關新聞

新北公益早餐店 800份早餐挺醫護送至4家醫院和快篩站

新北新冠肺炎疫情仍未趨緩，不少好心人士送餐點到醫療院所為醫護人員打氣，新北泰山區由少年培力園與弘爺漢堡合作的「公益早餐店...

小學生也投入防疫 畢業活動經費化為防疫物資捐贈警察

近日國內疫情嚴峻，多數警察人員投入第一線救護與防疫工作，文山區私立中山國小六年倫理班的學生，有感員警的辛勞與付出，特別發...

「人情冷暖 戰時方知」 警友捐贈防疫物資給北市警

國內疫情嚴峻，尤其第一線的醫護和警消人員更是直面染疫風險，台北市大安警分局投入對抗「新冠病毒」行列，配合衛生、醫療等單位...

補教、幼保停課 新北：依約定給薪

因防疫提升強化三級警戒，補教、幼保員工的工資該怎麼發放也成問題。補教公會表示，相較全職老師，兼職老師無班可上就無薪資；幼...

低年級線上授課 北市將檢視學習成效

國內疫情升溫，停課一延再延，國小低年級也開放線上教學。有學校說，老師們雖用心備課，目前仍難檢視學生的學習成效。北市教育局...

檢疫中心暖照顧 確診者字條感謝

新北徵召6間集中檢疫中心、總房數1308房，由5個醫療團隊進駐，並宣布試辦「虛擬病房平台」，透過雲端避免確診者發生隱形缺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。