小學生也投入防疫 畢業活動經費化為防疫物資捐贈警察

近日國內疫情嚴峻，多數警察人員投入第一線救護與防疫工作，文山區私立中山國小六年倫理班的學生，有感員警的辛勞與付出，特別發起「購買防疫裝備護警察」活動，將班上過去舉辦活動後原本要用在畢業紀念活動的收入，全都用來購買護目鏡、酒精以及防護衣等防疫裝備，捐贈轄區文山一警分局，以提升員警防護物資量能，一起為台灣加油。

捐贈物資的紙箱外，貼上「親愛的警察叔叔、阿姨辛苦了」，讓警方相當窩心。

捐贈儀式在中山國小校門口舉行，由中山國小鄒彩完校長親自致贈，文山一分局行政組組長黃贏慧代表接受並回贈感謝狀，班導師陳家樂表示，原本園遊會收入是要用於畢業紀念活動，但是因為疫情緊繃，班上同學發起將這筆經費購買防護裝備，讓平常守護人民的警察獲得更好的保護，也透過這次捐贈，讓同學們更能體會共同防疫的必要，以及同舟共濟的情操。

文山一分局指出，對學生的善舉感到非常窩心，更表示能在疫情肆虐期間收到這充滿溫馨的防疫物資，員警同仁充滿感動。