快訊

上海入境確診 「台灣輸出」又一例

不斷更新／端午連假國道嚴格匝道儀控 一早往國5回堵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「人情冷暖 戰時方知」 警友捐贈防疫物資給北市警

聯合報 / 記者廖炳棋/即時報導
花蓮同鄉會等民間團體，贈防疫物資給大安警分局。記者廖炳棋/翻攝
花蓮同鄉會等民間團體，贈防疫物資給大安警分局。記者廖炳棋/翻攝

國內疫情嚴峻，尤其第一線的醫護和警消人員更是直面染疫風險，台北市大安警分局投入對抗「新冠病毒」行列，配合衛生、醫療等單位加強執行相關防疫工作。為此轄內警友組織及個人紛紛捐贈物資，希望給警方更多的保障。

包括花蓮縣同鄉會、慈濟、玲瓏心等慈善團體、藍營立委及議員、民間公司如成鎂國際、日詮營造、勤利鬍子哥嚴選、華僑生醫、濬閎國際、貳樓餐廳、首鋼興業、宏順馳通運、及警友吳紹煌、黃千芬等人，提供大安警分局包括口罩、隔離衣及面罩等防疫物資，希望能拋磚引玉，與警方共同並肩力抗疫情。

大安警分局長李權哲表示，當下疫情嚴峻，員警執行各項防疫及治安工作同時，分局都非常重視每一位同仁執勤安全及身體健康，並囑咐各單位主管隨時補足第一線防疫裝備及清消物資，以因應疫情所需。

警方說，「人情冷暖，戰時方知」，對於警察之友致贈防疫物資的善舉，大安警分局所有同仁表達最深謝意。

同時呼籲民眾，連假三天，政府鼓勵民眾不要返鄉，減少外出與移動，因此警方將在轄內市場、景點，加強巡視民眾是否有群聚活動，全國延長三級疫情警戒至6月28日，民眾應減少非必要外出活動，出門務必戴好口罩，並且勤洗手與消毒，落實實聯制等相關規定，也希望市民朋友持續給第一線防疫人員加油鼓勵，團結抗議、守護家園。

疫情 口罩

延伸閱讀

趁警忙於防疫開設賭場 17賭客被逮估將開出百萬罰鍰

孩童家庭防疫補貼18日開放領 3銀行ATM加強消毒

防疫送暖！唐從聖送南港警70份雞排 警友會送消毒燈

防疫的破口就是萬華？ 黃珊珊怒：請石崇良向萬華人道歉

相關新聞

低年級線上授課 北市將檢視學習成效

國內疫情升溫，停課一延再延，國小低年級也開放線上教學。有學校說，老師們雖用心備課，目前仍難檢視學生的學習成效。北市教育局...

「人情冷暖 戰時方知」 警友捐贈防疫物資給北市警

國內疫情嚴峻，尤其第一線的醫護和警消人員更是直面染疫風險，台北市大安警分局投入對抗「新冠病毒」行列，配合衛生、醫療等單位...

補教、幼保停課 新北：依約定給薪

因防疫提升強化三級警戒，補教、幼保員工的工資該怎麼發放也成問題。補教公會表示，相較全職老師，兼職老師無班可上就無薪資；幼...

檢疫中心暖照顧 確診者字條感謝

新北徵召6間集中檢疫中心、總房數1308房，由5個醫療團隊進駐，並宣布試辦「虛擬病房平台」，透過雲端避免確診者發生隱形缺...

新北市府、醫院抗疫 議員不分黨派媒合防疫物資

新北新冠肺炎確診案例數持續增加，不論是新北市府或是醫療院所都在抗疫，新北不少議員也都媒合企業做公益，像是市議員蔡淑君媒合...

林志玲跨海捐贈 輔大醫院今天啟用粉紅色篩檢站

國內疫情嚴峻，藝人林志玲體諒醫護辛勞，跨海捐贈正壓檢疫亭給輔仁大學附設醫院。粉紅色外觀的志玲姊姊戶外正壓採檢亭在6月4日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。