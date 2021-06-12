「人情冷暖 戰時方知」 警友捐贈防疫物資給北市警

國內疫情嚴峻，尤其第一線的醫護和警消人員更是直面染疫風險，台北市大安警分局投入對抗「新冠病毒」行列，配合衛生、醫療等單位加強執行相關防疫工作。為此轄內警友組織及個人紛紛捐贈物資，希望給警方更多的保障。

包括花蓮縣同鄉會、慈濟、玲瓏心等慈善團體、藍營立委及議員、民間公司如成鎂國際、日詮營造、勤利鬍子哥嚴選、華僑生醫、濬閎國際、貳樓餐廳、首鋼興業、宏順馳通運、及警友吳紹煌、黃千芬等人，提供大安警分局包括口罩、隔離衣及面罩等防疫物資，希望能拋磚引玉，與警方共同並肩力抗疫情。

大安警分局長李權哲表示，當下疫情嚴峻，員警執行各項防疫及治安工作同時，分局都非常重視每一位同仁執勤安全及身體健康，並囑咐各單位主管隨時補足第一線防疫裝備及清消物資，以因應疫情所需。

警方說，「人情冷暖，戰時方知」，對於警察之友致贈防疫物資的善舉，大安警分局所有同仁表達最深謝意。

同時呼籲民眾，連假三天，政府鼓勵民眾不要返鄉，減少外出與移動，因此警方將在轄內市場、景點，加強巡視民眾是否有群聚活動，全國延長三級疫情警戒至6月28日，民眾應減少非必要外出活動，出門務必戴好口罩，並且勤洗手與消毒，落實實聯制等相關規定，也希望市民朋友持續給第一線防疫人員加油鼓勵，團結抗議、守護家園。