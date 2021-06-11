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台中新光三越櫃姐染疫218人快篩陰性 明再自主停業1天

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
新光三越台中中港店周邊消毒。圖／台中市政府提供
新光三越台中中港店周邊消毒。圖／台中市政府提供

新光三越台中中港店一樓香奈兒化妝品有一名櫃姐確診，台中市政府今天下午優先針對同樓層及相關人員執行首波快篩，218人全數陰性；另匡列的居家隔離者5人PCR也全數陰性。新光三越台中中港店表示，今日自主停業，並配合衛生局再次全面消毒作業完成，6月12日再自主停業一天，再次強化確認環境清消相關作業，提供員工和顧客安全無虞的空間。

台中市政府今日於新光三越台中中港店成立「前進指揮所」並設置快篩站，首波召回與櫃姐工作同樓層及有接觸的相關人員進行快篩，包括工作樓層接觸員工及專櫃實名制造訪顧客，以及與櫃姐有接觸的公司管理幹部及警衛同仁等，結果已稍早出爐，218人全數陰性；另外已匡列5名居家隔離者，包括同住友人及4名專櫃員工，PCR採檢也全數陰性。

新光三越台中中港店指出，今日自主停業，並配合衛生局再次全面消毒作業完成，也配合台中市政府執行針對高風險族群篩檢完成，快篩及檢測結果全數為陰性，晚間已由市政府確認檢視環境及人員的安全。

新光三越台中中港店說，為提供給員工和顧客一個更安心的購物環境，新光三越台中中港店決定6月12日再自主停業一天，再次強化確認環境清消相關作業，提供員工和顧客安全無虞的空間。

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