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「疫苗提前開打」地方反彈 指揮中心晚間重申以6/15為主

國中會考台南港明5人5A++ 王柏翔滿級分錄取建中科學班

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
港明高中國中部王柏翔5科5A++及作文6級分。圖／校方提供
港明高中國中部王柏翔5科5A++及作文6級分。圖／校方提供

國中教育會考成績公布，台南港明高中附設國中部5A有58人，其中王柏翔、李其桓、劉岳錡、劉修齊、邱瓊萱5人5科A＋＋，王柏翔作文6級分，已考取建國中學科學班。王柏翔從國小開始參加各項數學競賽，多次拿下金牌，曾期許成為一名程式設計師，也對生物有興趣，未來將多加探索。

港明高中校長劉春福表示，感謝國三老師們一直以來的辛苦指導與用心付出，導師群經常互動分享經驗，英文科、數學科採分組教學，各班導師與任課老師之間也互相關心學生的上課情形及學習成效。5月初疫情爆發以來，全校謹慎因應，學生平時上課就戴上口罩，適應會考考場配戴口罩的規定，會考期間配合防疫措施，導師無微不至的協助與提醒，讓學生順利應試有優異的成績表現。

國中教育會考 口罩 疫情

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