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「疫苗提前開打」地方反彈 指揮中心晚間重申以6/15為主

新北疫苗將分批到貨分流施打 12日公告接種資訊

中央社 / 新北11日電

新北市府今天表示，新冠肺炎疫苗施打原則「分批到貨、分流施打」，長輩行動比較慢，更要注意接種過程安全。85歲以上長者優先施打，12日在區公所網站公布接種資訊。

新北市政府今天下午在防疫會議後，舉行線上直播說明會，同時公布新北市新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗施打的規劃方向。

原規劃的4個大原則為「避免群聚、快速施打、民眾好找、方便弱勢」，在這目標下設置21家合約院所、29區衛生所、26處中大型接種站、200隊機動接種隊。

市府表示，由於中央目前還未確定分配給新北疫苗的數量，因此，目前先規劃「分批到貨，分流施打」。第1類醫事人員至第3類人員，透過線上預約與造冊方式在各特約醫院與衛生所施打。

至於第5類的社會福利機構與長照機構，將由衛生所安排，由200隊機動接種隊主動前進到機構內接種。

第6類的75歲以上長者，由21家合約院所、26處中大型接種站，分區、分里、分時段接種。新北市各區公所12日會在區公所的網站上公告接種資訊，先以85歲以上長者優先。

記者會中，媒體詢問新北市長侯友宜，民眾要如何知道自己是否列入哪一類人員，何時前往哪裡接種。對此，他說，除公所網站公告，里長也會透過鄰里系統「主動」告知民眾；家中有長輩的年輕人，也請協助瞭解並轉告。

新北市政府副秘書長朱惕之接受中央社記者訪問表示，因為中央配發疫苗數量仍是未知數，只能先規劃大方向、大原則，同時兼顧到年長者與弱勢者，施打方式須細膩到位，注意安全不要搶快，且不要造成群聚。

新北市衛生局長陳潤秋指出，板橋區江翠大型疫苗接種站，目前仍維持階段性的篩檢站任務。長輩目前也還不適合前往當地接種，施打者順位、地點，由公所規劃。

新北市政府表示，隨著中央配發數量滾動調整，會依照中央規劃的對象原則與順序排定接種日期，第6類人員中的75歲以上長者，又因為疫苗數量因素，先以85歲以上長者的5.3萬人優先，之後依照年齡往下的順位，分階段接種。施打過程全部都有造冊，且會規劃監督與稽核制度，才不會有弊端。

衛生所 疫苗

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