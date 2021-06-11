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新北救護壓力重 消防局：隊員疫苗施打率達9成8

中央社 / 新北11日電

新北出現死後確診及篩檢「陰轉陽」病例，讓救護與後送病患消防員壓力沉重。新北市消防局今天指出，隊員疫苗施打率達9成8，並充足供應防護裝備，若有需要隨時可篩檢。

新北市防疫會議線上說明會今天下午舉行，新北市政府表示，新北市各篩檢站於10日的篩檢量為4833人，快篩出41人為陽性，陽性率為0.8%；但以截至昨日為止的總篩檢量5萬2320人篩出960人陽性來統計，整體陽性率為1.8%。

新北三峽恩主公醫院、衛福部雙和醫院日前都有病患篩檢後「陰轉陽」個案，且第一線防疫救護員會接觸確診個案，或一般救護隱匿旅遊史的病患，救護員說，建議疫情重災區的新北，比照急診醫護定期5至7天採檢核酸檢測（PCR）以保障安全。

有急診醫師今天表示，救護員染疫的風險其實與急重症醫護人員差不多，每天都有機會接觸到確診者，建議應該定期篩檢，以維護出勤安全。

新北市長侯友宜今天在記者會被詢問此事，他指示由消防局與衛生局研議。

新北市衛生局長陳潤秋表示，若有需求會全力支持協調醫院、篩檢站執行。

新北也有民間團體今天發起活動，盼協助消防救護和特搜人員添購防護裝備對抗病毒，維護第一線值勤者安全。

新北市消防局副局長陳崇岳下午接受中央社記者電話訪問表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）11個防疫專責分隊共290名救護人員，負責後送與接運確診個案。出勤時，都會穿著全套防護衣（俗稱兔寶寶裝），並比中央指揮中心指引更高階得多穿半套隔離衣。

陳崇岳說，至於一般救護分隊出勤會穿著隔離衣、戴上N95口罩、防護面罩頭盔等。這些拋棄式防護裝備每天花費約新台幣23萬元，並定期盤點與撥補。雖政府防疫物資儲備1個月的安全存量，但預防疫情擴大所需，也接受民間企業捐贈防疫裝備。

陳崇岳表示，除少數懷孕與個人過敏體質外，目前新北消防人員疫苗施打率已有98.86%。除救護外，救災人員也比照防疫，若沒有呼吸過濾器也需要配戴N95口罩。

他說，救護過程難免接觸已知或未知確診者，除落實穿著防護裝備與施打疫苗，若因接觸病患後感覺異樣或身體不適，也鼓勵救護員前往篩檢維護健康。

救護員 衛生局

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