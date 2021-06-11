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新北市府、醫院抗疫 議員不分黨派媒合防疫物資

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
市議員蔡淑君媒合防疫物資到林口長庚醫院、區公所、警察局等單位。圖／蔡淑君提供
市議員蔡淑君媒合防疫物資到林口長庚醫院、區公所、警察局等單位。圖／蔡淑君提供

新北新冠肺炎確診案例數持續增加，不論是新北市府或是醫療院所都在抗疫，新北不少議員也都媒合企業做公益，像是市議員蔡淑君媒合防疫物資到林口長庚醫院、區公所、警察局等單位，市議員張維倩也媒合隔離衣給新北市府、雙和醫院。

蔡淑君與媒合董事長許金鐘、董事長李銘達、王女士、鎰鑫生醫股公司、林光中等人，將2000個眼鏡型防護面罩、50箱五木拉麵、2000個N95口罩、450瓶長效抗菌液、3000個防護面罩￼，分送給林口的醫院、公所、社區、民眾。

張維倩則媒合達永集團捐贈隔離衣給新北警察局、雙和醫院，達永集團董事長莊政儒說，期待醫護警消環衛等單位，在抗疫之餘也能感受到社會的愛心，更希望透過實際行動挺身而出，為前線英雄加油打氣。

市議員王威元媒合台灣青商總會前副總會長黃致傑，捐贈給新北市府100盒「病不毒空氣濾網」，將全數用在新北的公立醫院，降低醫院密閉空間的菌落數。王威元、黃致傑都指出，千萬別再忽略空氣傳染的嚴重性。

市議員金中玉日前捐贈1000件不織布隔離衣給新店公所，今再捐贈防護面罩1000個、礦泉水100箱及額溫槍10支給公所。新店區長朱思戎說，政府力量有限，民間力量無窮，防疫物資讓第一線人員相當感動。

市議員葉元之媒合美國華僑Tyler、台南的工廠魏姓老闆，分別捐贈給亞東醫院一台掃地機器人及300個面罩。市議員劉美芳同樣也媒合達永集團捐贈隔離衣給新北社會局。

市議員廖先翔也與王威元捐贈2000個防疫面罩給新北市政府地政局及地政事務所，讓第一面對民眾的工作人員，能有多一層防護。

市議員張維倩（右3）媒合隔離衣給新北市府、雙和醫院。圖／張維倩提供
市議員張維倩（右3）媒合隔離衣給新北市府、雙和醫院。圖／張維倩提供

警察 林口

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