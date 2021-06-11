林志玲跨海捐贈 輔大醫院今天啟用粉紅色篩檢站

國內疫情嚴峻，藝人林志玲體諒醫護辛勞，跨海捐贈正壓檢疫亭給輔仁大學附設醫院。粉紅色外觀的志玲姊姊戶外正壓採檢亭在6月4日到位，今天（11日）上午正式啟用，加入急診室外快篩站服務行列。

疫情在台灣蔓延，篩檢站需求大增，不少醫事人員得穿著完整防護裝備，包含口罩、頭套、手套、腳套以及雙層防護衣，甚至還得戴上護目鏡或面罩等密不通風的裝備，炎熱的天氣下在負壓隔離艙進行採檢工作。

目前人在日本的林志玲心繫台灣疫情，繼先前捐水給萬華、中正區後，透過「志玲姊姊慈善基金會」購買捐贈六座正壓檢疫亭給雙北市各醫院，讓醫護人員可在安全且較舒適而乾淨的環境中進行快篩作業。

林志玲捐贈輔大醫院的粉紅色篩檢亭提供社區快篩、出國PCR篩檢等。社區篩檢每天三百名，網路報名預約。出境採檢時間是每天上午八至十二時。輔大醫院各科醫師除了本科工作也投入篩檢工作，今天第一位使用粉紅色篩檢亭的是精神科主治醫師張君威，張君威說，這個粉紅色篩檢房，讓受檢者會心一笑，也減少檢測的焦慮，特別是少女和小朋友。

林志玲的父親林繁男表示，在這次疫情當中，國際間可說是A friend in need is a friend indeed.（患難見真情），感謝醫護人員的辛苦。他說，輔大醫院有十字架，是令人感動的空間。林志玲捐贈的篩檢亭，設計感有趣。粉紅色造型，祝大家都歡喜過關。