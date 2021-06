林志玲跨海捐贈 輔大醫院今天啟用粉紅色篩檢站

國內疫情嚴峻,藝人林志玲體諒醫護辛勞,跨海捐贈正壓檢疫亭給輔仁大學附設醫院。粉紅色外觀的志玲姊姊戶外正壓採檢亭在6月4日到位,今天(11日)上午正式啟用,加入急診室外快篩站服務行列。

疫情在台灣蔓延,篩檢站需求大增,不少醫事人員得穿著完整防護裝備,包含口罩、頭套、手套、腳套以及雙層防護衣,甚至還得戴上護目鏡或面罩等密不通風的裝備,炎熱的天氣下在負壓隔離艙進行採檢工作。

目前人在日本的林志玲心繫台灣疫情,繼先前捐水給萬華、中正區後,透過「志玲姊姊慈善基金會」購買捐贈六座正壓檢疫亭給雙北市各醫院,讓醫護人員可在安全且較舒適而乾淨的環境中進行快篩作業。

林志玲捐贈輔大醫院的粉紅色篩檢亭提供社區快篩、出國PCR篩檢等。社區篩檢每天三百名,網路報名預約。出境採檢時間是每天上午八至十二時。輔大醫院各科醫師除了本科工作也投入篩檢工作,今天第一位使用粉紅色篩檢亭的是精神科主治醫師張君威,張君威說,這個粉紅色篩檢房,讓受檢者會心一笑,也減少檢測的焦慮,特別是少女和小朋友。

林志玲的父親林繁男表示,在這次疫情當中,國際間可說是A friend in need is a friend indeed.(患難見真情),感謝醫護人員的辛苦。他說,輔大醫院有十字架,是令人感動的空間。林志玲捐贈的篩檢亭,設計感有趣。粉紅色造型,祝大家都歡喜過關。