國中會考成績今出爐 新北提供諮詢專線助學生選填志願

110年國中教育會考成績於今日出爐，教育局統計，新北市國中會考約3萬名考生，5A成績以上的學生人數有近2500人、滿級分的人近40人。為協助學生志願選填，6月15日至25日為「新北市高級中等學校免試入學適性輔導周」，15日起請國中學校透過專業輔導人員、教師及輔導老師，協助學生選填志願，並適時提供家長諮詢與建議。

新北學生成績表現優異亮眼，福和國中學生陳加恩獲滿級分，平時求知若渴，在課程上遇到疑惑必立即發問，課後亦會運用通訊軟體拍下問題尋求解答。她也曾參與新北市科展競賽，以研究主題「薑計就計」獲得國中組化學科甲等以及鄉土教材獎，陳加恩表示「會考要考得好，不只要讀學科，還要動手實作以印證知識」。

同樣獲得滿級分的江翠國中學生吳群幸，在八年級才由體育班轉到普通班，最後利用九年級最後一年留在學校晚自習，做規律的讀書計畫，經歷一番衝刺努力下，終於在會考時衝出5A++及作文6級分的優異表現，值得稱許。吳群幸表示，「努力」才是真正邁向成功的唯一道路，並為自己努力過後得到的果實感到榮耀。

此外，福營國中學生李玟勳為學校的棒球隊隊員，體育與學業成績皆十分優異，本次會考也表現不俗，除了英語科獲得A以外，其餘科目均有A++的佳績。李玟勳在國中期間除了術科棒球跟學業之外，也認真學習日文，目前已入選棒球國手，即將以公費生身分赴日留學打球，期待未來在甲子園發光發熱。

6月15日至23日為基北區模擬選填志願時間，於24日公布實際招生名額，正式選填志願時間從24日中午12時起至7月1日中午12時截止，家長及學生可逕上110學年度基北區高級中等學校免試入學委員會網站(https://ttk.entry.edu.tw) 選填志願。請學生務必先行查詢個別序位區間資訊後，再上網選填志願。

教育局表示，於6月24日至30日每日上午8時至下午5時（假日除外）及7月1日上午8時至中午12時，安排本市適性入學宣導講師(詳見附表)，每一時段2位以上講師提供電話諮詢服務。同時亦於前開期間提供12年國教志願選填諮詢專線（02）2960-3456分機2663、2661、2662。