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一到六類公費對象明天就能打！今晚已配50萬劑AZ疫苗至各縣市

曾自曝「和確診者足跡差不多」 宜大副教授猝死家中

讓長者就近施打疫苗 北市設274接種點

中央社 / 台北11日電

北市19.2 萬名75歲以上長者15日起可接種新冠肺炎疫苗，副市長蔡炳坤表示，將啟動274個接種點以及線上預約系統，讓長者能就近施打。

日本政府贈送台灣的124萬劑新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）AZ疫苗將於15日開打，台北市長柯文哲今天在北市防疫記者會上表示，這次可以施打的對象包含1到3類、75歲以上長者、洗腎患者以及住宿型長照工作人員與住民，共23.2萬人。

柯文哲指出，雖然中央發下來的數字還不確定，但一定遠小於23.2萬劑，所以這些人可以打到的機會應該是一半以下。

蔡炳坤說明，1到3類尚未接種第一劑的2.3萬人將安排到醫院專案施打，19.2萬名75歲以上長者則是這次的施打重點，將啟動37家合約醫療院所、各區健康服務中心門診部和225間合約診所，共274個施打點，讓長者選擇接近社區、交通方便、最能減少移動的地點就近施打。

蔡炳坤進一步指出，對於比較需要特別服務的民眾，市府有成立機動疫苗接種隊，提供到宅接種服務，北市200多家、1萬993名住宿型長照機構的住民與工作人員，還有5420名行動不方便、獨居、身心障礙、重大傷病者都適用。

蔡炳坤說，因為中央的「疫苗接種預約平台」還沒準備好，所以台北市將先改良老人健檢預約系統，正式推出會跟大家講，不用心急，並請里長可以教導並協助里民使用。

媒體詢問，柯文哲在4月施打第一劑疫苗，至今已過了8週，預計何時接種第二劑；柯文哲說，現在還有這麼多人沒打過疫苗，不好意思跟這些人搶，所以先讓大家打完第一劑，直接照顧確診病人的醫護則優先打第二劑，他之後再打。

柯文哲提醒，明天開始就是端午節的3天連假，現在疫情好不容易在雙北壓制住，他最擔心的就是大家到處跑，造成感染再度爆發，拜託市民再忍耐一下，如果感染數量很少的時候，就可以恢復到一年前的防疫狀態。

AZ疫苗 柯文哲 北市

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