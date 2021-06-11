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淡水熱區防疫中心無篩檢 議員質疑功能性

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水熱區防疫中心沒有篩檢站，新北市議員鄭宇恩質疑這一座中心的功能性。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水熱區防疫中心沒有篩檢站，新北市議員鄭宇恩質疑這一座中心的功能性。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區新冠肺炎確症已經累積到114例，新北市政府在6月1日於淡水區油車里活動中心成立「熱區防疫中心」，啟動強化三級防疫措施，對此，新北市議員鄭宇恩表示，熱區防疫中心裡面設沒有篩檢站，讓大家質疑這一座中心的功能性。

新北市議員鄭宇恩指出，在月初於淡水區油車活動中心所設置的熱區防疫中心，市府提出中心有啟動強化三級防疫措施，進行機動篩檢站、全面大清消、高頻率巡邏、熱區關懷及強化防疫宣導等5大措施。但有民眾到現場想要快篩卻撲空，因此也認為中心的功能在那裡。對此市府衛生局強調，行動篩檢站將依各里疫情來進行。

新北市衛生局醫管科科長楊時豪表示，社區篩檢站，將會依照熱區疫情來評估若是確診個案持續往上升，而且淡水的監測狀況有惡化的趨勢，就會以行動篩檢站的方式，前往油車熱區中心移動，目前淡水七個里的熱區並沒有嚴重要到進行篩檢的情形。

淡水 篩檢站

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