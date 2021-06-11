淡水熱區防疫中心無篩檢 議員質疑功能性
新北市淡水區新冠肺炎確症已經累積到114例，新北市政府在6月1日於淡水區油車里活動中心成立「熱區防疫中心」，啟動強化三級防疫措施，對此，新北市議員鄭宇恩表示，熱區防疫中心裡面設沒有篩檢站，讓大家質疑這一座中心的功能性。
新北市議員鄭宇恩指出，在月初於淡水區油車活動中心所設置的熱區防疫中心，市府提出中心有啟動強化三級防疫措施，進行機動篩檢站、全面大清消、高頻率巡邏、熱區關懷及強化防疫宣導等5大措施。但有民眾到現場想要快篩卻撲空，因此也認為中心的功能在那裡。對此市府衛生局強調，行動篩檢站將依各里疫情來進行。
新北市衛生局醫管科科長楊時豪表示，社區篩檢站，將會依照熱區疫情來評估若是確診個案持續往上升，而且淡水的監測狀況有惡化的趨勢，就會以行動篩檢站的方式，前往油車熱區中心移動，目前淡水七個里的熱區並沒有嚴重要到進行篩檢的情形。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言