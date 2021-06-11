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平溪納骨塔煥然一新 公所籲防疫期避免祭祀

觀天下 / 記者蕭皓文／平溪報導
平溪區第一納骨塔的硬體設備逐一改善，整體煥然一新，目前三級警戒，區長曾繁盛呼籲盡量避免前來祭祀。 圖／觀天下有線電視提供
平溪區第一納骨塔的硬體設備逐一改善，整體煥然一新，目前三級警戒，區長曾繁盛呼籲盡量避免前來祭祀。 圖／觀天下有線電視提供

平溪區公所自109年開始針對第一納骨塔的硬體設備逐一改善，二十多年來包括屋頂漏水、地下一樓濕氣過重、廣場積水等問題，都於110年上半年解決，公廁重新上漆，六月份更透過清洗作業，還給納骨塔嶄新清潔的樣貌，因為端午節常有民眾前來拜拜，區長曾繁盛也呼籲目前三級警戒，盡量避免前來祭祀，以免跨區群聚的風險。

平溪區第一納骨塔自84年建造，89年取得使用執照，據今已使用21年，附近深坑、汐止、石碇等地區的居民，也都有先人安放於此處，地下一樓為存放骨骸甕的空間，因曬不到陽光且平溪氣候潮濕，抽風排風的空調系統在雨天時反而灌入水氣，造成空氣濕度70%的問題；三樓因為屋頂磁磚破損、牆面壁癌嚴重，無法納骨存放；樓頂因缺乏排水系統，雨水從牆面流下，造成長年黑漆漆的污漬，廣場也缺乏排水，一灘灘的積水常造成祭祀家屬的麻煩。

平溪區長曾繁盛表示，因為納骨塔存放約五千副先人遺骨，公所從屋頂漏水開始著手修繕， 再從四週的外牆進行清洗作業，並追加排水系統，讓硬體上恢復當年蓋好嶄新的外觀，公廁加裝照明並重新上漆，納骨塔室內也是改善燈具，並增加佛經的播放，地下一樓的濕度問題，特別在地面上的抽風、排風機器加裝鐵蓋與濾網，以免除濕機總是吸收到外來水氣，空氣濕度更有效降低了20%。

因為仍處於防疫三級警戒，接近端午節民眾常有祭拜祖先的習俗，今(11)日上午前來納骨塔視察，便有看到兩三組的民眾前來廣場祭祀，目前納骨塔室內僅開放選位、暫厝、進塔、遷出，並要搭配體溫量測、消毒及實聯制，其餘事項都不得進入，民眾如有需要也鼓勵運用新北市線上追思系統祭祖，避免外出及聚會，以降低連假期間病毒傳播的風險。

平溪 漏水

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