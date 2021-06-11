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汐止國泰醫院添戰力 地方捐五百組防護裝備

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員廖先翔媒合民間善心人士，捐贈了五百組的防護裝備，包括面罩、隔離衣給汐止國泰醫院。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員廖先翔媒合民間善心人士，捐贈了五百組的防護裝備，包括面罩、隔離衣給汐止國泰醫院。 圖／觀天下有線電視提供

疫情嚴峻，汐止區成立運動場機動篩檢站，由汐止國泰醫院的醫護人員出動服務，為了感謝他們對疫情的付出，今(11)日新北市議員廖先翔媒合民間善心人士，捐贈了五百組的防護裝備，包括面罩、隔離衣，讓他們在幫忙民眾做篩檢的時候，有足夠的防護。

從6/8日開始，汐止區體育場機動快篩站啟動，每天篩檢量能是200人，由汐止國泰醫護人員出動服務，幫民眾掛號、做篩檢，原本疫情期間，醫護人員就很忙，這次還協助快篩，讓一些民間團體、善心人士看了很感動，所以，在市議員廖先翔的媒合下，將醫療防疫物資，送給汐止國泰醫院。

市議員廖先翔指出，疫情爆發之後社會各界的愛心不斷，那先前汐止的在地企業家郭煜杰理事長也有捐汐止警分局一些物資協助公家機關防疫，這次在得知汐止國泰醫院協助新北市政府在汐止成立快篩站，郭理事長也邀請佛教功德山基金會寬如法師一起感謝醫護人員，也為他們加油打氣，這次一共贊助了國泰醫院500套的隔離衣、Ｎ95口罩、面罩，以及4800瓶的平安水，希望讓汐止國泰醫院有充足的後勤能量，協助地方一起對抗疫情，

佛教功德山基金會寬如法師表示，知道汐止國泰醫院為汐止廣大的民眾救護之外，這次還加入快篩站，所以，捐贈大悲咒水跟醫療防護裝備給一線的醫護人員，讓他們做防護，因為在第一線真的很辛苦也是高風險，也為他們擔心，對醫護人員感到敬佩，所以，捐贈一些物資聊表心意，感謝他們的付出。

汐止 醫護人員

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