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金山區蓮花開 區長籲民眾連假別亂跑

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山區清水農地蓮花開，區長廖武輝呼籲民眾非必要千萬別亂跑。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區清水農地蓮花開，區長廖武輝呼籲民眾非必要千萬別亂跑。 圖／紅樹林有線電視提供

金山區清水農地蓮花開，不過疫情沒有降溫，擔心賞花民眾過多造成群聚風險，農家除了實施實聯制，每次也只開放10位民眾入園，而面對即將到來的端午連假，農友自行暫停開放蓮花田，區長廖武輝呼籲端午連假是控制疫情的關鍵，民眾非必要千萬別亂跑。

蓮花田農友說，以往這個時節，一早就可以見到起大早來拍蓮花的民眾，不過現在疫情期間，賞花客變少了，加上開始人流管制以及公所、分局不定時的巡檢，田裡賞花客不多，大半時間只有農民照顧蓮花穿梭田中的身影。

其實在清水農地蓮花初綻開時，磺清路旁就曾出現過臨停車輛夾道而停的盛況，賞花客也不少，擔心出現群聚造成防疫破口，金山區公所隨即針對磺清路蓮花田進行每日不定時巡檢，勸導賞花民眾避免群聚，造成病毒傳播風險。

金山區長廖武輝表示，區公所與金山分局每日進行多次聯合巡查，針對人潮可能聚集的景點加強巡檢管制，而即將到來的端午連假，蓮花田將自主暫停開放，區公所也已經於磺清路兩旁放好放滿交通錐，避免賞花車輛臨停，也提醒端午連假將是控制疫情的關鍵，民眾非必要不要外出，共同對抗疫情這個唯一的敵人。

賞花 疫情 金山

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