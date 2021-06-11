防疫不忘防汛 金山磺溪岸補強里長感謝
疫情嚴峻各地都在拚防疫，目前也正面臨防汛期，在金山磺溪的中橋溪段護岸補強工程即將完工，對此，六股里長鐘鼎平也相當感謝第十河川局防疫不忘防汛，因磺溪中橋是六股里民出入的重要道路，護岸補強工程讓溪岸更牢固，也保護里民出入安全。
在護岸工程期間，可以見到工程人員先在溪岸排列起相當整齊的消坡塊，日前大雨來襲時，恰好就發揮了功能，隨著工程即將完工，漸漸堆起礫石護岸，里長感謝十河局防疫期間還不忘防汛，照顧民眾的安全。
六股里長鐘鼎平說，磺溪中橋橫跨磺溪，是六股里民出入的重要道路，而防汛期來臨，原本相當憂心若是颱風、豪大雨來襲，恐怕會造成里民出入的危險，好在十河局的溪岸整治，讓護岸更牢固、里民用路也更安全。
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