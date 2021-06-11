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嚴防景區現人潮 碧潭、平溪等4處停車場端午連假關閉

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
碧潭停車場在連假期間禁止臨停車輛進入。圖／新北市觀旅局提供
碧潭停車場在連假期間禁止臨停車輛進入。圖／新北市觀旅局提供

本土疫情嚴峻，新北市觀光旅遊局表示，端午連假期間持續加強管制風景區的人潮車潮，其中碧潭及平溪等4處停車場在連假期間禁止臨停車輛進入，觀旅局也會與各區公所等單位關注各景區人車潮，也會在人潮儀表板公告。

觀旅局指出，碧潭東岸、西岸、渡船頭停車場三處，在端午連假期間禁止臨時停車車輛進入，只保留在地居民的月租戶停車，另外，平溪停三停車場（位於十分瀑布園區外），也因十分瀑布園區封閉，關閉停車場，關閉期間將視疫情，滾動式調整。

觀旅局表示，將與各地區公所以及相關單位合力，持續密切觀察風景區人潮與車潮狀況，如有景區出現人車潮，將即刻於｢人潮儀表板｣公告，請民眾不要再前往，並且也會有人員在現場疏導人潮，以避免群聚。

另外，新北市風景區因應防疫三級警戒，各旅遊服務中心以及十分瀑布園區皆已關閉，開放式空間每天都會由清潔人員加強落實環境消毒，持續每15分鐘播放中、英、台、客語防疫宣導，提醒民眾戴口罩、勤洗手、保持社交距離，同時加派防疫宣導人員，現場舉牌宣導防疫規範。

觀旅局呼籲，今年透過網路視訊與親友遠距吃粽子、聯絡感情，盡量減少外出、也不要前往風景區，妥善防疫，保護自己也保護他人。

平溪停三停車場（位於十分瀑布園區外）連假期間禁止臨停車輛進入。圖／新北市觀旅局提供
平溪停三停車場（位於十分瀑布園區外）連假期間禁止臨停車輛進入。圖／新北市觀旅局提供

停車場 車潮

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