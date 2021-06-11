端午連續假期 侯友宜呼籲利用過節快篩

端午連續假期明將到來，新北市長侯友宜指出，呼籲民眾利用這3天假期自我健康檢測，過節時與家人討論身體健康是否有狀況，有疑慮就趕快篩檢，才能有效阻斷傳播鏈，新北集中檢疫中心仍有400多個房間，新北的量能足夠。

侯友宜表示，過去民眾篩檢心內會忐忑不安、怕被標籤化，但經這段時間呼籲，觀念改成及早發現症狀、及早讓身體復原，過去這3天篩檢量達到每日4000餘件，且篩檢出來約9成是無症狀、輕症者，民眾可利用假期出來快篩。

侯友宜也說，新北能從社區找出無症狀、輕症確診者，比擴大匡列、擴大採檢更能阻斷傳播鏈，新北疫情逐漸控制當中，有緩緩往下降，但只要稍微疏忽就會往上，疫情不可能一天結束，必須要看整個周期。

新北市府員工是否要廣篩，侯友宜指出，新北有36個篩檢站，有足夠的篩檢量能，他鼓勵員工可前往住家附近篩檢，而第一線防疫人員是否拘役經常篩檢，要考量運作時間點，他會告訴各局處首長鼓勵員工篩檢。

至於中央預計推動居家篩檢，侯友宜表示，中央有提出社區、診所、企業、住家等處所，而住家需要廠商來搭配，鼓勵廠商經過國家認證後，就執行居家篩檢，但中央要把指引制訂出來。