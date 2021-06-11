新北連三天篩檢量破4000人 侯友宜鼓勵端午連假去篩檢

新北市連三天篩檢量破4000人，市長侯友宜表示，昨天篩檢量又創新高，總計4833人篩檢，他鼓勵民眾端午節休假可以去篩檢，找出無症狀或是輕症者；針對企業篩檢部分，侯友宜表示，目前有8家專案協助、86家有意願參與，經發局都會協助。

新北市今天新增本土病例120例，居家隔離列管3734人，各區確診人數以中和22人、三重21人、板橋13人最多，總體確診個案累計5406人，侯友宜表示，針對熱區會採取圍堵減災、快速廣篩還有加強低度活動，希望有效降低疫情，冷區確診個案少，會精準疫調阻絕傳播鏈，拉起防衛戰守憲，冷區包含平溪、雙溪、烏來、坪林、貢寮、三芝、石門、金山、萬里、石碇、瑞芳等。

侯友宜表示，在這段時間民眾非常踴躍去快篩，昨天快篩量又創新高，總計4833人篩檢，找到41個個案，陽性率0.8％，找到無症狀或是輕症者，及早到集中檢疫所治療，越早快篩越早發現問題，目前快篩找到960人陽性個案，總篩檢陽性率1.8％，有略降的狀況，呼籲民眾休假來快篩，新北36個篩檢站端午節都有服務。

侯友宜表示，中央昨天希望社區篩檢更積極做，新北提出安心企業快篩計畫，從6月7日開辦，已經有4家快速核准，篩檢了4000人以上，有8家以專案協助，最近就可通過、進行快篩，還有86家有意願參與快篩計畫，經發局都會協助大家盡快快篩。

另針對疫苗施打部分，新北將分三階段施打，侯友宜表示，85歲以上長者接種的時候要特別細膩，長輩接種疫苗要有耐性、體諒、包容長輩行動不便，所以一定會分里、分時段做好搭配，不要求快、要求穩，照顧長輩健康才是優先。

衛生局表示，林口機動快篩站明天啟用，地點在湖南市民活動中心，網路預約100名，現場掛號20名，樂生社區篩檢站服務至今天（11日）止，全市總篩檢量能可達5140人。