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新北集中檢疫中心照顧確診者 獲感謝信鼓舞士氣

中央社 / 新北11日電

新北市府今天表示，集中檢疫中心患者在感謝信寫著，「雖沒見過面，期待日後健康相見的那一天。有你們站在前面，成為我們的後盾，一定會有轉機。」溫馨回饋是團隊最大的動力。

新北市政府觀光旅遊局今天表示，上線的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）集中檢疫中心共6家，分別徵用淡水、泰山、板橋、三重、新店與深坑等行政區的旅宿或民間建築物；由淡水馬偕、輔大、亞東、台北慈濟等醫院，與市立土城醫院長庚醫療團隊專責進駐。

新北集中檢疫中心設有安全組，由新北市府警察局及保安警察大隊，負責維護安全及交通安排。後勤組由飯店團隊負責確診患者的入住、食宿、提供物資。

飯店後勤組細心照顧確診者飲食，經常發揮巧思，在每個餐盒蓋貼上鼓勵正面能量的小紙條，或腦筋急轉彎、益智猜謎，以安定情緒。

觀旅局說，近日試辦「虛擬病房平台」，對入住者發送溫度計、血氧機，透過雲端平台監測數據，照顧其健康，避免確診者因隱性缺氧發生憾事。

觀旅局表示，不少確診者感謝集中檢疫中心工作人員悉心照顧，手寫親筆感謝信表示，「好險有你們的照顧，還有好吃的三餐。雖然我們沒有見過面，但謝謝你們無私的提供那麼好的房間讓我們隔離。期待日後健康相見的那一天。」

觀旅局說，也有患者寫著，「有你們站在前面，成為我們的後盾，所以，一定會有轉機。」也有寫著，「這些日子裡感到滿滿的安心，每天都期待均衡的便當。」這些溫馨的回饋都是與病毒奮戰並照顧病患的團隊，繼續奮戰的動力。

觀光旅遊局表示，防疫旅館共1898間房，入住率大約3成，為充分運用、有效管理房間，協調旅宿業者將其中435房成功轉型集中檢疫中心。

患者 警察

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