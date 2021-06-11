新北媒合小黃送貨 端午連假風景區減班、停駛
全國2次延長防疫第三級警戒，近期出現網購大增、物流無法負荷，新北交通局媒合計程車業者協助送貨，讓疫情期間計程車、店家、貨運業者有3贏局面；另外明起的端午連假，因應新北各風景區已封閉，將減班、停駛風景區的公車，盼民眾宅在家裡防疫。
新北交通局指出，依傳染病防治法規定，徵調媒合新北市計程車客運業、計程車客運服務業的所屬車輛，協助物流業配送貨物及外送餐點，減緩訂單延遲送貨，以及低溫宅配暫時停送情形。
交通局長鍾鳴時說，店家可以繼續提供網路訂貨服務，物流貨運業者增加運能，計程車司機也能在疫情警戒期間對維持生計有所幫助，有需要的業者可向計程車業者及車隊合作，相關收費標準、載送項目，依市場機制雙方自行協商。
另外明起接連3天的端午節連續假期，過往交通局配合景點路線加開班次，但今年因受疫情影響新北各風景區園區均已暫時關閉，交通局決議將部分路線減班或停駛。
交通局運輸管理科長林詩欽說，減班路線包含烏來內洞的849線公車、三峽滿月圓的807線、東眼山的710線、北觀處中角灣、野柳地質公園的716線、金山青年活動中心的863線、九份的965線、平溪795線公車；；雙溪區新巴士則停駛。
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