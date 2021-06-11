端午仍堅守防疫前線 萬華警分局暖心送粽慰勞基層

國內疫情嚴峻，台北市萬華區是重災區，轄區萬華警分局考量自疫情爆發後，員警堅守防疫前線至今，即將到來的端午節也無法返鄉團聚休息，近日聯合民間慈善團體發送粽子給每位員警，並鼓勵以視訊方式與家人互道平安，慰勞員警辛勞，抒解思鄉之情。

據悉，自5月12日阿公店爆發群聚感染疫情後，萬華區成疫情重災區，不僅成民眾避之唯恐不及的禁區，往日熱鬧人潮變為空巷，連詐欺車手都不敢在該區取款，網路上甚至一度引發對萬華嚴重的污名化行為。

警方身為防疫前線一員，原本的治安、交通核心工作不能鬆懈，又要兼負防疫重任，除了未戴口罩、違規群聚等防疫稽查，失聯確診者協尋等疫調工作，轄內設立快篩站的維安重任也落在警察身上，面對轄內明顯增多的死亡案，先前也爆出衛生單位消極協辦，基層員警面臨無法判斷死者染疫可能的窘境，硬著頭皮進行司法相驗，執勤壓力倍增。

警方指出，日前聯合醫院仁愛院區一名確診的通緝犯在攻擊醫護人員後，逃往萬華區，萬華分局員警獲報立刻出動協尋，其中一名警員與該名病患發生近距離接觸，事後快篩呈陽性，被送至防疫旅館進行隔離，所幸PCR檢測陰性，該員才放下心中大石，事實上其餘每位基層員警每天也都身處高風險環境之中。

萬華分局分局長張隆興說，每逢佳節倍思親，尤其今年在嚴峻的疫情之下，轄下每位員警兼負治安、交通及防疫重任，壓力倍增，基層又多為單身「北漂」年輕警力，特別在疫情期間，為配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，減少外出、避免搭乘運輸工具返鄉過端午，辛苦之餘，思鄉情緒格外深刻。

考量員警辛苦堅守崗位，張隆興近日聯合民間慈善團體，發送應景的粽子給每位員警享用，並鼓勵以視訊方式與家人道平安、互相關心，抒解思鄉之情；許多員警父母一接到電話就關心子女執勤過程中是否安全，也忍不住詢問「你好久沒回來了，什麼時候才能回來？」員警則回應「預計等到疫情降溫」要家人不要擔心，並互相提醒落實防疫措施。

警方呼籲，民眾在疫情第三級警戒期間，應減少非必要外出活動，落實實聯制、出門戴口罩、勤洗手消毒等防疫措施，一起度過這最艱難的時刻。

萬華分局長張隆興慰勉分局全體員警內容如下：

疫情突然降臨，持續漫延，萬華分局身處重災區，擔負防疫工作守護第一線，同仁全身防護裝備，堅守崗位、忘記恐懼，只為了救助更多的民眾，這股拼勁令人感動。

值此，端午佳節前夕，提醒同仁，一定要保護好自己，防疫清潔不能省，只有讓自己平安，大家才能平安。

今年的端午佳節，希望同仁盡量不要返鄉團聚，才不會又把我們身處重災區的病毒，不小心又帶回去感染到自己的親人。

感謝同仁這段期間為治安、防疫而辛勞付出，特別商請警友會等民間團體於6月10日及6月11日各準備250份美味肉粽及湯品與同仁分享，並一解同仁思鄉之情。

每逢佳節倍思親，提醒同仁們響應「同島一命，端午不返鄉」減少移動政策之餘，也一定要記得捎個電話給父母、長輩、親友們報聲平安。

端午節、警察節即將到來

預祝大家