贈北市警每日百份餐盒至端午 寒舍董座：與警攜手同行

國內疫情嚴峻，警察是防疫前線一員，寒舍集團董事長蔡伯翰為感謝警察堅守防疫前線，從5月26日起由喜來登飯店每天提供中餐、晚餐各50份愛心餐盒給轄區中正一分局警方享用，持續整整20天，希望在險峻疫情中能傳遞溫暖給每位辛苦執勤的警察，為其加油打氣。

警方表示，喜來登飯店位於台北市中正區忠孝東路，對面就是警政署，長年以來與轄區中正一分局互動良好。

其董事長蔡伯翰見員警近期每天除了治安、交通工作外，也兼負防疫重任，包含協助疫調、取締外出未戴口罩、稽查應停業列管場所、管制傳統市場人流等防疫工作，都能看到警察忙碌的身影，遂決定透過一己之力，讓警察知道社會上有許多默默支持的力量，正與警察攜手同行。