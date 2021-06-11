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坪林茶博館辦「以讀攻毒」線上徵答 還可抽得獎春茶

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
茶博館推出「書香佐茶-以讀攻毒」有獎徵答活動。圖／新北市文化局提供
茶博館推出「書香佐茶-以讀攻毒」有獎徵答活動。圖／新北市文化局提供

疫情影響，民眾宅在家防疫，坪林茶業博物館推出「書香佐茶-以讀攻毒」線上有獎徵答，一系列活動中將陸續送出總價值數萬元的春茶，還會介紹各種茶主題好書，邀請大家一起體驗充滿書香與茶香的防疫時光。

今年的春茶在六月初新鮮上市，坪林的茶向來以芬芳甘醇的好品質著稱，為了協助茶農推廣好茶，同時鼓勵大眾認識茶文化，坪林茶業博物館特別推出線上有獎徵答活動，館方嚴選在地小農產製的茶葉，搭配各種茶主題的繪本、詩集、小說、工具書等優質圖書，作為活動獎品組合，用產地直送的溫暖心意，邀請大家利用居家防疫的時間，一起喝好茶、讀好書，長知識兼養生。

文化局表示，坪林茶業博物館為了讓茶文化推廣不受疫情影響停擺，積極發揮創意巧思，陸續開發了一系列數位服務，包含虛擬實境線上展覽、Tea Podcast超時空茶播吧、曉茶塾線上課程、茶知識學習單、視訊背景美圖下載等，方便各年齡層的民眾不用出門，就能隨時上線享用免費學習資源。

除了藉此讓知識傳承不中斷外，更希望透過多元形式的藝文體驗，舒緩大眾疫期間焦慮不安的情緒，用文化的力量帶給心靈慰藉與溫暖，與大家齊心抗疫，共度難關。

「書香佐茶-以讀攻毒」有獎徵答活動即日起在坪林茶業博物館臉書粉絲專頁舉辦，歡迎大家一起上線參與，眾多精選獎品送完為止，詳情請至館方粉絲專頁查詢www.facebook.com/pinglin.tea.m。

茶博館推出「書香佐茶-以讀攻毒」有獎徵答活動。圖／新北市文化局提供
茶博館推出「書香佐茶-以讀攻毒」有獎徵答活動。圖／新北市文化局提供

坪林 博物館 疫情

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