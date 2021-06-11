兼顧防疫與茶農生計 新北包種茶評鑑結果出爐

為保障農民生計，新北市農業局輔導坪林區公所，遵守防疫規定舉辦新北好茶春季包種茶評鑑，今年由坪林區農友鐘文慶脫穎而出，勇奪特等獎「包種茶王」殊榮。坪林區農會也響應宅經濟，將文山包種茶春季比賽茶上架「坪林區農會-台灣黃頁」商城販售，消費滿2000元即可免運費，宅在家也能安心品嚐產地直送的當季茶品。

正值春茶產季，但因疫情影響，全台各類地方特色茶評鑑皆受影響，文山包種茶為新北市重要地方特色茶，坪林區更是包種茶的主要產區，產量佔全市6成。

農業局表示，不論停辦或延期皆會對茶農造成嚴重影響，今年輔導坪林區公所針對評鑑流程訂定相關防疫指引，過程嚴守中央流行疫情指揮中心防疫規範，評鑑空間人數精簡至低於5人，亦不對外開放。

由於今年入春後仍持續有冷空氣南下，冷涼的氣溫讓茶葉充分的生長，同時採收期又適逢乾燥，使春茶產量提升，因此本年春季評鑑共有1517點茶品參賽，由評審費時9日進行品評篩選，最後由54歲的坪林區茶葉產銷班第五班農友鐘文慶抱回春季茶王頭銜。

鐘文慶於5年離開台北回到坪林接手家中的製茶產業，雖是第四代製茶人，但回鄉前完全未接觸茶的製程，他向坪林農會理事長陳文慶從頭學起，僅僅5年就拚出一手好茶，近年獲得109年冬季評鑑頭等獎，今年報名參賽的茶樣全數獲獎，更將特等獎殊榮抱回。他謙虛表示「茶樹健康才能做得出好茶，當然製茶學問很多，自己也仍在學習中」，目前茶園面積約2公頃，主要生產文山包種茶，年產量約800斤。

農委會茶業改良場前任場長陳國任表示，文山包種茶製茶過程相當考驗技術，需透過茶菁的發酵程度控制茶湯的水色、香氣及滋味，因此在萎凋跟攪拌的過程決定了茶的品質，今年的特等獎的色香味都非常優秀。

農業局長李玟表示，農業局輔導坪林區農會於「坪林區農會-台灣黃頁」商城上架販售當季比賽茶，推出消費滿2000元免運費，在地茶品可洽坪林區農會(02)26657227，或上坪林區農會-台灣黃頁商城(https://reurl.cc/kZLjyr)選購。