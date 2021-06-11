確診者逃跑拿刀揮舞 金山警醫院暴力防治演練盾牌上場
新北市金山警分局今天與台大醫院金山分院進行「醫院暴力防治演練」，模擬一名新冠肺炎確診者拒絕配合防疫規定，還逃逸持刀揮舞叫囂，護理師報案後警方立刻到場強制將病患帶回隔離病房安置，警方全副武裝防護裝備，連盾牌都上場。
金山警分局表示，演練主要強化醫療人員遭受暴力行為時的自保、蒐證能力，預設情境為新冠肺炎確診者拒絕配合防疫規定，護理師報案後警方立刻到場搜索，強制將病患壓制帶回隔離病房安置，建立醫療暴力通報網絡，以保障醫護人員安全，針對醫療暴力行為絕對從嚴究辦。
考量因防疫許多警察無法返鄉過節，金山警友辦事處向轄區石門農會購買南、北部粽各30串，分送給金山分局各單位。
金山警分局交通分隊警員鐘承珉、萬里分駐所警員莊育承，獲選為新北市警友會績優員警，雖然因為疫情因素無法透過警察節大會公開表揚，分局透過頒發獎牌與禮券表揚。
金山分局分局長趙家輝表示，因疫情無法公開表揚優秀員警，但給予鼓勵與支持。近日疫情嚴峻，呼籲民眾端午連假應配合防疫措施，非必要勿群聚或外出。
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