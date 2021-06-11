北市：百貨公司贈品抵用券 業者將延長使用期限

台北市法務局今天表示，許多消費者反映，受疫情影響，母親節檔期獲取贈品券或抵用券無法使用，經與百貨公司溝通，包含新光三越、微風廣場等業者，已延長使用期限。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，北市府法務局新聞資料指出，近期接獲反映，民眾在母親節檔期消費後，獲取百貨公司滿額贈品券或抵用券，使用期限到5月底，因受疫情影響無法使用，導致權益受損。

法務局表示，經消保官與百貨公司業者溝通，呼籲疫情期間應彈性放寬贈品券或抵用券條件，包含新光三越、微風廣場、SOGO、台北101、京站、誠品（信義店、松菸店）將延長至6月28日或30日。

法務局指出，統一時代百貨、誠品（南西店、西門店、武昌店、美麗華店）抵用券或贈品券使用期間，將延長至7月31日；遠東百貨會視個案妥善處理消費者訴求。業者也會滾動延長調整日期，並透過官網或適當方式通知消費者。

法務局表示，「商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項」在今年1月1日生效，業者發行有償禮券，依規定，不可限制使用期限或加註其他不合理使用限制。

法務局說，業者推出行銷活動，提供贈品券應屬無償，中央單位對其使用條件，未有強制規範，但考量疫情因素屬不可歸責於消費者事由，若業者要求原期間內使用，等於讓民眾無法使用贈品券，風險變成由消費者單方承擔，消保官已提醒業者，應依公平合理原則，彈性提供各項因應方案。