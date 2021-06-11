避免倒閉潮！北市放寬計程車載貨及送餐 費用自行協商

國內疫情嚴峻，尤其雙北地區更加嚴重，北市交通局宣布，即日起徵用北市「計程車客運業」及「計程車客運服務業（派遣車隊）」所屬車輛，協助載送貨物及外送餐點，收費基準由計程車業者與合作商家自行協商。

北市公運處表示，因應本土疫情持續延燒，第三級警戒二度延長至6月28日，市府呼籲減少外出、禁止餐飲店內用，長久下去恐引發倒閉潮。

加上民眾減少外出，外送需求暴增，導致電商平台訂單暴增，物流需求增加5倍，貨運業缺人缺車情況嚴重，衍伸訂單嚴重延遲送貨、民生物資購買困難問題；計程車業者也僅剩1至2成營收，嚴重影響生計。

在國內疫情尚未趨緩前，餐飲業者、貨運業級計程車客運業者陷入生存困境，為使電商物流、餐飲業、貨運業者及計程車業者在疫情期間能透過彼此資源互相合作，市府即日起徵用計程車客運業及計程車客運服務業，協助載送貨物及外送餐點。

所謂的「計程車客運服務業」，就是計程車派遣業（車隊），是指在接受消費者提出乘車需求後，指派計程車前往載客，提供計程車客運業及其駕駛人服務並收取費用的營運方式，如台灣大車隊。

而「計程車客運業」則指車行，計程車客運業提供車輛牌照的請領、換發、繳銷，以及如汽車責任保險投保等，經營車輛管理及保險等業務。