撥打關懷電話如遇奧客 北市校護遭嗆「你們煩不煩」

台北市緊急徵調學校護理師至各區健康服務中心，目前已陸續徵調約100名校護，許多校護使命感強烈自願加入，但也有遇到委曲的時候，接到電話的民眾往往心情焦慮，有校護就遇到民眾嗆「你們煩不煩啊！」有如「客服人員遇上奧客」，只能往肚裡吞。北市衛生局呼籲，疫情當前勢不得已，工作人員與民眾的心情一樣焦慮，若民眾接到關懷電話也請多加體諒。

台北市各級學校含幼兒園約有400名校護，教育局優先徵調校內有兩名以上校護的學校，採志願制，其中疫情熱點萬華區，更是需要15位名額，是北市所有行政區中最多；後續疾病管制科再徵調數名，已陸續徵調約100名校護。隨著停課延長，原先徵調時間為5月31日至6月18日，校護們也做好心理準備可能會延長。

儘管校護們帶著強烈的使命感自願加入，但也有遇到委曲的時候。在士林區支援的校護表示，只要身邊親友每確診一位，民眾就會收到一封居家隔離簡訊，常出現一個人不只收到一封的現象，最高紀錄有民眾收到六封簡訊，直接在電話中嗆「你們煩不煩啊！」該名校護也只能耐心解釋，讓民眾理解。

該名校護表示，還有被關懷民眾堅持不願意提供手機號碼，嗆「你們不是很厲害，去哪裡不是都要手機掃描1922嗎？你們去跟1922要電話呀！幹嘛給我要。」電話溝通許久，仍不願意提供，最後是警察到該民眾家裡才願意給予手機號碼。

北市衛生局呼籲，撥打關懷電話也是強化公共衛生的一部分，尤其現在疫情嚴峻，工作人員的工作量相當龐大，工作人員與民眾的心情一樣焦慮，若民眾接到關懷電話也請多加體諒。