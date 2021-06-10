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北市校護自願徵調萬華 日打200通電話講到「燒聲」

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市緊急徵調學校護理師至各區健康服務中心，目前已陸續徵調約100名校護，許多校護使命感強烈自願加入。圖／台北市教育局提供
台北市緊急徵調學校護理師至各區健康服務中心，目前已陸續徵調約100名校護，許多校護使命感強烈自願加入。圖／台北市教育局提供

北市疫情嚴峻，衛生單位工作量龐大，台北市緊急徵調學校護理師，至各健康服務中心打關懷電話，許多校護自願報名，甚至有校護自願前往疫情熱點萬華區；也有的校護說，如果讓非專業的人來打電話，就像是「信貸電話」一樣冷冰冰，所以提供心理支持也是校護的專業之一。北市教育局體衛科長李朝盛表示，為了肯定校護貢獻，未來擬在部分學校設置主任校護一職，給與肯定。

由北一女中校護洪毓玲擔任協調工作，她說，首批徵調的時候，只有一個晚上的時間，要募集63位的自願者，許多校護都知道自己是有專業的使命感，最後終於在一個晚上完成這個任務。她笑說，信義區學校護理師，還為此自購耳麥來提升工作效能。

自願配合徵調的校護說，不論是確診或居家隔離的個案，需要的是心理支持，這也是校護的護理專業之一，非專業人員當然也可以單純問資料key系統，但那不就像民眾厭惡的「信貸電話」一樣的冷冰冰。「一定是因為人手不足才會徵調，如果前線的醫療跟衛生單位都崩潰，還能守著自己那間小小的學校嗎？」

徵調至萬華服務的校護劉慧芬，由於自認染疫風險提升，她還將家人送往老家，以維持一人一戶落實防疫，到了健康中心更是讓她驚訝，每天早上、下午需要各打100通關懷電話，才兩天就講到「燒聲」。

「我是專業人員、我是萬華人，這場戰役，有一天一定會輪到我上場。」劉慧芬表示，學校同仁得知她自願徵調至萬華，傳了很多訊息鼓勵她，還紛紛送上酒精槍、血氧機、體溫計等物資。

北市教育局體衛科長李朝盛表示，校護應有的保險權益、施打疫苗順序都盡力爭取。為了肯定校護貢獻，未來擬在部分學校設置主任校護一職，給與肯定，提升對校護的重視。

北市 疫情

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