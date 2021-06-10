企業送愛心 防疫巡迴公益列車駛進北市北投

疫情持續嚴峻，陸續有企業家發揮愛心響應捐贈物資，帝篁國際公益平台繼日前捐贈300萬元防疫物資予台灣長照醫學會，協助偏鄉缺乏資源的弱勢長照機構後，這次也發起公益列車，將展開台北市12個行政區的感謝一線防疫人員的捐贈之旅。

帝篁國際公益平台發起人吳珅篁為成功企業家，儘管本身因有自體免疫性疾病，但長年忍受病痛，不僅成功經營企業，更熱心公益。

吳珅篁在這一波疫情肆虐，慨然捐輸盡棉薄之力。這次的公益列車將展開台北市12個行政區的感謝一線防疫人員的捐贈之旅。

目前已完成捐贈的前三站，分別為信義區、內湖區和萬華區，第四站列車將開往北投，預計周五下午四點會於北投分局大樓一樓、長安派出所前廣場，舉行簡單的捐贈儀式，由議員潘懷宗、北投區里長聯誼會長蘇府廷、在地大同里長黃澤雙、長安里長陳章生陪同，由北投分局長陳炯志代表接受。

此次捐贈列車將捐贈防疫物資、清潔用品等，除慰勞和感謝人民保母警察同仁辛苦外，也將贈送北投區41位里長，每個里辦公處充足的醫用酒精，協助防疫。