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新北聯醫檢疫中心防確診者隱形缺氧 推雲端監測

中央社 / 新北10日電

鑑於新冠肺炎確診者在家、或檢疫所猝死案例增加，新北市立聯合醫院三重院區產學合作建立病患血氧監測雲端平台。市府也將在集中檢疫中心推動，以血氧機監測生理變化。

新北市副市長劉和然今天在疫情說明會後記者會表示，新冠肺炎（2019新冠狀病毒，COVID-19）引發的隱形缺氧（快樂缺氧，Happy Hypoxia），會讓患者在不自覺血液中氧氣飽合度降低下，病情急轉直下往生。

劉和然說，市府將透過遠距關懷確診病患，監測血氧濃度，盼政策可成功降低死亡率，若將來確診個案大量增加時，也可以縮短病患在醫院或集中檢疫中心照護的時間，降低醫護能量負擔。

他表示，這項計畫分為醫院與集中檢疫中心兩部分，醫院的部分，透過「虛擬病房」科技監控平台，在後端監控病患健康狀況；另在集中檢疫中心的60個房間試辦。有些穿戴式裝置可協助長輩在睡眠時監測血氧，後端有專人照顧健康狀態或即時救援。

新北市立聯合醫院三重院區今天指出，第一線醫療人員不容易掌握與監測隔離病患的生理變化與病情，傳統的床邊生理量測也增加護理人員接觸風險。

醫院表示，中華電信與陽明交大數位醫學暨智慧醫療推動中心，合作成立血氧監測緊急救援隊，開發完成「COVID-19血氧監測雲端平台」，不僅即時監測血氧，也可減低病患操作難度，減少醫護人員接觸風險。

院方指出，新北聯醫專責病房已在7日將雲端自動監測與示警系統上線，追蹤病患的血氧變化。醫療級智慧血氧儀，透過5G與人工智慧物聯網（AIoT）技術，由中華電信健康雲持續性監測病患血氧與心跳資訊，再結合陽明交大人工智慧（AI）平台分析趨勢變化。

新北市衛生局長陳潤秋表示，監測發現病患血氧濃度異常時，系統會示警提醒醫護人員注意，不但可減少接觸病患，有利於照護大量病患；另外，集中檢疫中心的確診個案，也可透過監控搭配後送機制，提供完整醫療服務。

新冠肺炎 醫護人員

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