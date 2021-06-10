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救經濟！柯文哲：北市計程車放寬載貨送餐 不限按表收費

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今宣布行政命令，疫情期間，台北市的計程車不受只能載客的法規限制，將放寬計程車可載運貨物或餐點，以增加營收，甚至不受「按表收費」限制。圖／北市府提供
台北市長柯文哲今宣布行政命令，疫情期間，台北市的計程車不受只能載客的法規限制，將放寬計程車可載運貨物或餐點，以增加營收，甚至不受「按表收費」限制。圖／北市府提供

疫情持續嚴峻，台北市柯文哲今宣布行政命令，疫情期間，台北市的計程車不受只能載客的法規限制，將放寬計程車可載運貨物或餐點，以增加營收，甚至不受「按表收費」限制，解決計程車生意僅剩2成、物流塞車問題。另外，北市勞動局也推出「你上工、我加薪」、「千人上工+兩萬」的就業專案，鼓勵失業、停工勞工申請就業、還有企業即時進用獎勵補助，預估可嘉惠2千名勞工。

柯文哲今天在防疫記者會上表示，疫情持續嚴峻，恐怕接下來三級管制，餓死會比病死多。目前台北市的計程車司機生意僅剩一至兩成，不過電商物流業卻爆單、缺人、缺車。為解決疫情期間，民眾不出門，計程車生意慘，北市府就讓計程車做物流。

柯文哲說，北市府的行政命令，就是只要疫情二、三級管制，計程車的法令限制拿掉僅允許載客，可以讓計程車載運貨物與餐點，也不受按表收費限制。

另外，北市勞動局也推出「你上工、我加薪」、「千人上工+兩萬」的就業方案，柯文哲說，現在台北市的餐廳業績三成不到，所以如何產業轉型，將人力多的地方，移到缺人力的地方。

北市副市長蔡炳坤說，北市勞動局推出的「你上工、我加薪」、「千人上工+兩萬」的就業專案，是要協助媒合失業、停業勞工與企業，北市府給予補助，北市府鼓勵失業、停工勞工申請就業、企業即時進用勞工也給獎勵補助。

蔡炳坤說，北市府提供的勞工防疫補助，只要是全職工作，就業滿三高月，北市府補助加給20000元，就業滿兩個月、未滿三個月，補助8000元；至於部分工時的工作，月工時在80小時以上，就業滿三個月，補助10000元，就業滿兩個月未滿三個月，補助40000元；至於部分工時在80小時以下，就業滿兩個月以上，每小時補助50元，最高補助10000元。

另外，企業即時進用獎勵金，一般全職勞工，北市府補助企業5000元，非全職補助2500元，最長三個月；至於中高齡勞工就業，北市府補助企業全職13000元、非全職每小時70元，最長12個月；高齡者全職補助企業，每月補助15000元、非全職補助每小時80元，最長同樣12個月。

至於申請對象，只要是設籍台北市的失業、停業、停工、應屆畢業勞工，就可以申請。至於企業，只要受疫情影響、有人力需求的缺工企業也可以申請專案。線上投遞履歷時間，從即日起到8月15日。

台北市長柯文哲今宣布行政命令，疫情期間，台北市的計程車不受只能載客的法規限制，將放寬計程車可載運貨物或餐點，以增加營收，甚至不受「按表收費」限制。圖／北市府提供
台北市長柯文哲今宣布行政命令，疫情期間，台北市的計程車不受只能載客的法規限制，將放寬計程車可載運貨物或餐點，以增加營收，甚至不受「按表收費」限制。圖／北市府提供
北市勞動局也推出「你上工、我加薪」、「千人上工+兩萬」的就業方案，柯文哲說，現在台北市的餐廳業績三成不到，所以如何產業轉型，將人力多的地方，移到缺人力的地方。圖／北市府提供
北市勞動局也推出「你上工、我加薪」、「千人上工+兩萬」的就業方案，柯文哲說，現在台北市的餐廳業績三成不到，所以如何產業轉型，將人力多的地方，移到缺人力的地方。圖／北市府提供

北市 計程車 疫情 柯文哲

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