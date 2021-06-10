清潔隊防疫辛苦 汐止禮門資收站送2千口罩

本土疫情嚴峻，防疫人員真的很辛苦，其中清潔隊員忙著四處消毒，有感於他們的辛苦，希望能儘一分力，汐止禮門里黃金資收站這次用回饋金再度買了一些防疫物資，除了送水果慰勞一線防疫人員，更送了2000個口罩給汐止清潔隊。

禮門里長李朝發說，清潔隊本來工作就辛苦，尤其現在疫情期間，政府都宣導少出門，但是清潔隊員不出來不行，尤其現在天氣這麼熱，像是跟垃圾車出去、掃馬路、資源回收等等，只要出門工作就一身汗，口罩就濕了，回隊部就要換，所以，知道他們口罩比較不夠，這次特地送了二千片醫療口罩給汐止清潔隊。

李朝發指出，這次是用黃金資收站的回饋金，除了送清潔隊比較實用的口罩之外，也送了汐止消防隊及秀峰消防隊水果，因為，他們疫情期間勤務也很繁重，小小心意支持，為他們加油打氣。

汐止清潔隊吳先生表示，疫情期間只要在外面消毒，碰到水之類的，口罩的防護效果就會打折，所以，對於口罩的使用量會非常多，這次真的很感謝里長，這些口罩對清潔隊員來說真的很重要，有很大的幫助。