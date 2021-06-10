停辦貢寮龍舟賽 公所籲外地子女勿返鄉

端午龍舟賽是貢寮區澳底漁港每年的盛事，但自從去年疫情爆發以來，連續兩年公所及漁會都停辦此項活動，而漁管處在這週也增加對船主、移工的規定，要求船主應落實移工上下船的紀錄，區長鍾耀磊也呼籲鄉親盡量不要跨區移動，外地子女勿返鄉，才能保護家人的健康。

貢寮區長鍾耀磊表示，端午節會有許多外地子女返鄉拜拜的習俗，公所因應疫情指揮中心的呼籲，希望鄉親盡量不要跨區移動，才能保護家人的健康，而區內的廟宇，也都依市府規定，禁止進到室內參拜，也請民眾連假時減少與人共食的機會，守護自己與親人的安全。

貢寮區漁會總幹事林麗美表示，今年因為遇上史無前例的疫情，龍舟賽的傳統為防疫而取消，目前雖然是鰹魚與小管的產季，但因為菜市場減少人流，海產餐廳又都歇業了，其實漁民也在調整出海頻率，以及漁獲冷凍的比例，疫情下百業都在衰頹，很希望大家做好防疫，讓台灣的產業可以縮短衰退的時間。